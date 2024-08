Rencontrer du trafic en sens inverse à venir - Un individu a été grièvement blessé dans un accident survenu sur B113.

Sur un incident sur la B113, entre Linken et Grambow (région de Vorpommern-Greifswald), un conducteur a subi des blessures graves. Les premières enquêtes suggèrent qu'un conducteur de 36 ans, roulant à environ 600 mètres avant l'intersection avec la B104, a perdu le contrôle dans un virage à droite sans raison apparente et a dévié dans la voie opposée. Son véhicule a heurté latéralement la voiture d'un conducteur de 56 ans.

L'individu plus âgé a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves mais non mortelles, selon les autorités. La route fédérale a été momentanément fermée pour l'extraction des deux véhicules et pour examiner l'incident.

Avant l'arrivée de la police, d'autres services d'urgence étaient déjà sur place. La raison : l'un des véhicules était équipé d'un système d'appel d'urgence, qui a automatiquement alerté le centre de gestion de crise de Vorpommern-Greifswald immédiatement après l'impact.

L'accident s'est produit dans le district de Vorpommern-Greifswald, plus précisément sur la B113.

