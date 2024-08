- Un individu a commis un vol à la gare principale de Duren.

À Düren, un jeune homme de 20 ans a rencontré des difficultés lors d'un rendez-vous supposé. Selon les autorités, il avait prévu de rencontrer une femme avec qui il avait une relation informelle à la gare de Düren. Malheureusement, elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il a croisé quatre adolescents non identifiés, âgés de 14 à 20 ans. Une dispute a éclaté, aboutissant à l'agression du jeune homme, qui a été blessé. Plus tard dans la soirée du vendredi, ce groupe a également volé le téléphone portable et le manteau de l'homme.

Pendant l'incident, le jeune homme a mentionné qu'il était censé avoir un rendez-vous amoureux avec la femme manquante. Malgré la rencontre difficile avec le groupe, il était encore optimiste quant à la possibilité de se reconnecter avec elle, en espérant qu'elle n'était pas impliquée dans l'incident.

Lire aussi: