- Un incident tragique entraîne des pertes en vies humaines: père et fils meurent dans une collision de véhicules

Dans un tragique accident de la route survenu dans le district de Marburg-Biedenkopf, deux vies, dont celle d'un jeune jumeau, ont été fauchées. Une voiture familiale transportant quatre enfants a quitté la route et percuté un arbre sur la fédérale 454, près des points de Neustadt et Stadtallendorf, aux alentours de minuit, selon les dires du porte-parole de la police. Le véhicule était tristement enroulé autour de l'arbre.

Le chauffeur de 22 ans et un garçon de 10 ans ont perdu la vie. Le frère jumeau du garçon de 10 ans, ainsi que son frère de 13 ans et sa sœur de 19 ans, ont subi de graves blessures. La cause exacte de l'accident était initialement inconnue, ce qui a conduit le parquet à désigner un expert pour reconstituer les événements. La fédérale 454 a été complètement fermée pour les opérations de nettoyage.

Selon le rapport de police, la jeune fille de 19 ans était assise sur le siège passager, tandis que ses jeunes frères occupaient la banquette arrière. Les frères et sœur étaient originaires de Neustadt. Cependant, il est important de noter que le conducteur n'était pas de leur famille ; ils résidaient plutôt à Winterberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

L'accident s'est produit sur la fédérale 454, près de Neustadt et Stadtallendorf. Malgré la fermeture de la fédérale pour les opérations de nettoyage, la circulation était toujours fortement perturbée sur cette importante route fédérale.

