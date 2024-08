Un incident mortel sur un yacht fait un mort et six personnes portées disparues près de la Sicile.

Un yacht de luxe baptisé "Bayésien", appartenant au magnat de la tech Mike Lynch, a connu son tragique destin au large des côtes siciliennes en raison d'une violente tempête. Le navire, mesurant 56 mètres de long et arborant un mât de 75 mètres de haut, a sombré, entraînant avec lui 15 personnes secourues avec succès, mais également 6 personnes portées disparues. Malheureusement, on déplore au moins une vie perdue dans ce drame maritime.

La Garde côtière italienne a confirmé ces faits tragiques suite à des demandes d'informations. Previously, l'agence de presse Ansa avait rapporté une tempête massive caractérisée par des vents puissants qui avait fait chavirer le yacht à voiles "Bayésien" près de Porticello, dans le nord de la Sicile, aux premières heures du matin.

Les premiers rapports suggéraient que 7 personnes étaient introuvables, mais plus tard, l'équipe de secours a découvert un corps dans les eaux environnantes. Selon les médias britanniques, parmi les personnes portées disparues figure l'entrepreneur tech Mike Lynch, probablement le propriétaire du yacht.

Le navire, battant pavillon britannique, transportait au total 22 passagers et membres d'équipage, selon la Garde côtière italienne. Parmi eux figuraient 12 passagers et 10 membres d'équipage. 15 survivants ont été ramenés sains et saufs à terre par la Garde côtière et les pompiers. Un jeune enfant âgé de seulement 1 an faisait partie des heureux rescapés. La femme de Mike Lynch, Angela Bacares, était également parmi les personnes secourues. Au moins huit survivants ont dû être hospitalisés.

Les survivants ont été temporairement pris en charge à bord d'un autre navire battant pavillon néerlandais. Le capitaine allemand a rapporté l'incident terrifiant aux sources d'information italiennes : "Le bateau a commencé à pencher sur le côté. En quelques minutes, il avait complètement coulé... Tout s'est passé très rapidement."

Selon la Garde côtière italienne, le yacht de 56 mètres de long baptisé "Bayésien", battant pavillon britannique, a sombré près de Porticello aux alentours de 5 heures du matin ce jour-là, suite à une tempête déchaînée. Les six personnes portées disparues sont identifiées comme étant quatre Britanniques, un Américain et un Canadien, selon les déclarations officielles.

Les équipes de secours de la Garde côtière et des pompiers continuent diligemment leurs recherches pour retrouver les personnes portées disparues. Quatre navires et un hélicoptère de la Garde côtière, ainsi qu'une équipe de plongeurs des pompiers, sont impliqués dans les opérations de sauvetage en cours. Le yacht à voiles coulé repose à une profondeur de 49 mètres sur le fond marin. Il a été rapporté que les plongeurs de sauvetage ont repéré plusieurs corps à travers les hublots des cabines.

Les médias italiens ont mentionné que le yacht avait rencontré un tourbillon d'eau, un vortex éolien qui se forme sur la mer. Le "Bayésien" a été construit en Toscane en 2008, avec des rénovations majeures entreprises en 2020. Le navire présente un impressionnant mât en aluminium de 75 mètres de haut et une surface de voile atteignant presque 3000 mètres carrés.

Les témoins ont décrit des scènes chaotiques dans l'eau lors de l'incident. Une femme britannique nommée Charlotte a raconté son calvaire au journal "La Repubblica", décrivant sa brève lutte pour maintenir sa fille de un an à flot avant que les vagues ne les emportent. "C'était noir comme dans un four. Dans l'eau, je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. J'ai appelé à l'aide, mais tout ce que j'entendais étaient les cris des autres."

