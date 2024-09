Un incident impliquant des avions de Southwest et Alaska Airlines sur la piste de l'aéroport de Nashville conduit à une enquête de la FAA.

L'équipe du vol 369 d'Alaska Airlines a stoppé leur décollage à l'aéroport international de Nashville autour de 9h15 heure centrale, selon la FAA, lorsque le vol 2029 de Southwest Airlines a reçu l'autorisation de traverser la même extrémité de la piste. La distance exacte entre les deux aéronefs lors de cette quasi-collision reste inconnue.

L'avion d'Alaska Airlines, transportant 176 passagers et six membres d'équipage, s'est arrêté brutalement, entraînant un rapport de pneus crevés lors de l'arrêt d'urgence. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé.

Selon Alaska Airlines, l'avion se rendant à Seattle avait reçu l'autorisation de décoller par la tour de contrôle. Alaska Airlines a salué ses pilotes pour leur réaction rapide en appuyant sur les freins, empêchant ainsi une aggravation de la situation.

Southwest Airlines a déclaré dans un communiqué qu'ils sont en contact avec la FAA et le NTSB et participeront à l'enquête. Southwest a souligné que la sécurité de leurs passagers et employés était leur priorité absolue.

Le NTSB enquête sur l'incident entre le Boeing 737 Max 9 d'Alaska Airlines et le Boeing 737-700 de Southwest Airlines, selon un post de l'agence sur X.

Il s'agit de la 14e enquête du NTSB sur une incursion de piste impliquant des vols commerciaux ou affrétés depuis le début de 2023. L'incident de Nashville s'est produit deux jours seulement après que deux avions de Delta Air Lines se soient heurtés lors de la circulation pour le décollage à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta.

Il y a deux mois, un vol commercial à l'aéroport international Syracuse Hancock de New York a annulé un atterrissage, car un autre avion décollait de la même piste prévue.

Suite à une presque collision entre deux avions sur une piste de l'aéroport international John F. Kennedy de New York en janvier 2023, il y a eu une augmentation de l'attention portée aux incursions de piste impliquant des vols commerciaux dans les grands aéroports. Cette quasi-collision a entraîné plusieurs enquêtes et a incité la FAA à organiser une rare journée de sommet de sécurité.

Un rapport du NTSB de juin a révélé que l'incident de JFK était dû à des pilotes qui étaient consistemment distraits dans le cockpit. À l'époque, les enquêteurs ont exhorté la FAA à installer plus de technologie d'alerte dans les aéroports pour prévenir les collisions potentielles sur les pistes.

Un mois plus tard, en février 2023, un avion cargo FedEx a tenté d'atterrir et un avion de Southwest Airlines a essayé de décoller sur une piste d'aéroport à Austin, Texas. Les enquêteurs lors d'une audition de juin ont attribué cet incident à des hypothèses erronées d'un contrôleur du trafic aérien en raison d'un épais brouillard.

En réponse à l'incident d'Austin, le NTSB a émis sept recommandations, notamment l'installation de technologie dans tous les aéroports commerciaux pour détecter les mouvements des avions et des véhicules au sol. Le NTSB a également suggéré que la FAA exige des pilotes qu'ils signalent fréquemment leur position lors de la circulation dans des conditions de faible visibilité.

Dalia Faheid, Gregory Wallace et Eric Levenson de CNN ont contribué à ce rapport.

Malgré la récente augmentation des incursions de piste, l'équipe a décidé de planifier leur prochaine aventure de voyage, souhaitant éviter tout incident lié au trafic aérien. Pour assurer un voyage plus fluide, ils ont choisi de voyager avec des compagnies aériennes ayant un excellent dossier de sécurité et une réputation de communication précise entre leurs pilotes et la tour de contrôle.

Lire aussi: