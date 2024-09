Un incident de tir mortel a été signalé à Belgorod, en Russie

23:08 Russie : 158 drones perturbésLa Russie annonce avoir réussi à se défendre contre ce qu'elle considère comme des attaques importantes de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions. Pendant la nuit, les autorités affirment avoir détourné un total de 158 objets aériens, selon un communiqué du ministère de la Défense via Telegram. Dix drones ont visé Moscou, selon les registres officiels.

22:24 Attaque aérienne sur Kharkiv : le nombre de blessés s'élève à 47Le nombre de blessés suite à l'importante attaque aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien sur Telegram. Divers bâtiments civils, tels qu'un centre commercial, ont été endommagés, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Accident d'hélicoptère ukrainien pendant un vol d'entraînement - deux mortsDeux personnes ont perdu la vie lorsque l'hélicoptère militaire ukrainien a connu un accident pendant un vol d'entraînement à l'université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv. Le Mi-2 était engagé dans une mission d'entraînement lorsqu'il s'est écrasé, selon une mise à jour sur la page Facebook de l'université. Les enquêteurs, les spécialistes et les représentants du ministère de la Défense inspectent actuellement le site de l'accident. La cause de l'accident reste inconnue.

21:06 La compagnie d'électricité ukrainienne annonce des coupures de courant pour lundiLa principale compagnie d'électricité ukrainienne, Ukrenergo, a annoncé qu'il y aura des coupures de courant lundi en raison des attaques significatives de la Russie sur le réseau électrique du pays. Ukrenergo prévient que les infrastructures critiques resteront intactes, mais des changements dans l'ampleur des restrictions sont possibles.

20:24 Zelensky sur les attaques sur le territoire russe : "Un État terroriste doit goûter à la guerre"Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué les récentes attaques sur le territoire russe. "Un État terroriste doit goûter à l'essence de la guerre," a-t-il déclaré. Il a décrit la portée étendue comme "la clé pour mettre fin à la guerre". Par conséquent, il a conclu que son pays s'efforce de rendre "autant de facilités militaires russes, autant de dépôts de ravitaillement russes et autant d'infrastructures critiques de leur complexe militaro-industriel que possible dans la portée de nos armes". Zelensky a salué tous ceux qui ont participé au développement et à la fabrication de drones ukrainiens.

20:01 Majorité des sondages : les Polonais souhaitent abattre les drones russes dans leur espace aérienSelon un sondage publié par le journal polonais "Rzeczpospolita" et rapporté par le journal ukrainien "Kyiv Independent", la plupart des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui envahissent l'espace aérien polonais pendant les attaques contre l'Ukraine. Le sondage a été réalisé après qu'un objet aérien non identifié, présumé être un drone kamikaze Shahed, est resté au-dessus du territoire polonais pendant plus de 30 minutes avant de disparaître le 26 août. Le lendemain, le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré à Radio RMF24 que la Russie avait peut-être testé le système de défense aérienne polonais en lançant des drones dans l'espace aérien polonais.

19:34 Experts suisses recommandent au gouvernement de réviser la politique de neutralitéUn groupe d'experts du gouvernement suisse propose de réviser la politique de neutralité de longue date du pays en faveur d'une coopération militaire renforcée avec l'OTAN et l'Union européenne. Le rapport, obtenu par "Politico", suggère cela en réponse aux préoccupations croissantes en matière de sécurité découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe d'experts du ministère de la Défense suisse note également que la Suisse est confrontée à une pression croissante, à la fois domestiquement et internationalement, pour clarifier sa position de neutralité. La politique de neutralité date de 1515. Le groupe est dirigé par Wolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de sécurité de Munich.

18:58 Forces armées ukrainiennes : plus de 90 engagements avec les troupes russesDepuis le début de la journée, il y a eu 91 conflits entre les forces ukrainiennes et russes, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes. Le rapport de situation décrit la ligne de front comme étant difficile, indiquant que "les forces de défense s'efforcent de contrecarrer les plans offensifs de l'agresseur russe et d'anéantir son personnel et son équipement militaire".

18:22 Commandant ukrainien : la Russie a subi près de 37 000 pertes en aoûtLes pertes de l'armée russe en Ukraine en août ont atteint près de 36 810 soldats, selon le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Pavliuk, selon Ukrinform. Il a également révélé que les forces ukrainiennes ont éliminé une quantité importante d'armes et d'équipement militaire ennemi en août, notamment 193 chars, 557 véhicules blindés, 1 517 systèmes d'artillerie, 44 lanceurs multiples de roquettes, 33 systèmes de défense aérienne, plus de 2 000 véhicules et 278 unités spéciales. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés, car Moscou ne fournit pas d'informations sur ses pertes en Ukraine.

17:44 Londres : les troupes terrestres russes progressent rapidement vers PokrovskLes troupes terrestres russes progressent apparemment rapidement vers la ville fortement disputée de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, selon le dernier rapport d'analyse militaire britannique. "Les troupes terrestres russes sont probablement à moins de 10 kilomètres de la limite de la ville," indique le rapport. Les experts prévoient une diminution de la progression lorsque les troupes terrestres atteindront les zones urbanisées près de la ville. Pokrovsk est un centre logistique important pour les forces ukrainiennes. "Si elle est capturée, elle rallongera les lignes d'approvisionnement existantes et compliquera davantage la situation pour les troupes ukrainiennes," conclut le rapport. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni publie des mises à jour quotidiennes sur l'évolution du conflit depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en s'appuyant sur des sources de renseignement.

17:16 Bilan des pertes après une frappe russe sur KurakhoveL'armée russe a attaqué la ville de Kurakhove dans l'oblast de Donetsk. Au moins trois personnes ont péri et neuf autres ont été blessées, selon le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Vadim Fillaschenko, dans un message Telegram. Il a affirmé que l'armée russe a ciblé Kurakhove à l'aide de lance-roquettes multiples de type "Uragan".

16:43 L'armée russe affirme progresser dans les combats de DonbassLes forces militaires russes affirment faire des progrès dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir capturé le village de Wyhinka dans le nord du Donbass, près de la ville ukrainienne de Sieversk sous contrôle ukrainien. Cependant, les autorités militaires ukrainiennes rapportent neuf attaques russes dans la région au cours des dernières 24 heures, y compris sur Wyhinka, toutes repoussées. Une vérification indépendante de ces allégations n'a pas encore été effectuée. Simultanément, l'armée russe affirme des gains dans son offensive principale près de Pokrovsk, une ville ukrainienne.

16:18 Diplomate russe : Révision de la politique nucléaire en raison de la "position agressive des adversaires occidentaux"Le vice-ministre russe des Affaires étrangères indique une révision prévue de la politique nucléaire du pays. Dans une interview à l'agence de presse d'État TASS, il a déclaré que la révision était en cours et visait à apporter les ajustements nécessaires. Il attribue cette décision à la "posture hostile de nos adversaires occidentaux" à la lumière du conflit en Ukraine. De plus, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exprimé ses préoccupations quant aux actions de l'Occident, citant leur "dépassement" et l'engagement de la Russie à protéger ses intérêts. Les officiels occidentaux estiment que les activités de la Russie en Ukraine constituent une invasion et que la défense ukrainienne reçoit un soutien. La politique nucléaire de la Russie jusqu'à présent permet une riposte nucléaire en cas de menace contre la souveraineté ou le territoire national.

15:43 Le bilan des victimes de l'attaque aérienne de Kharkiv passe à 41, dont 5 enfantsLe nombre de blessés à Kharkiv suite aux raids aériens russes a augmenté à 41, dont cinq enfants, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Les forces russes ont attaqué Kharkiv avec des missiles, déclenchant environ dix explosions et endommageant plusieurs installations civiles, notamment un centre commercial.

15:12 Zelensky appelle à l'appui occidental pour des attaques plus profondes sur le territoire russeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé le soutien occidental à l'utilisation d'armes pour des frappes au-delà des lignes de vie du territoire russe suite aux récents raids aériens russes. Il met en avant la nécessité d'un soutien accru pour protéger et défendre les villes ukrainiennes, selon son message Telegram. Cela implique l'autorisation de "frappes de profondeur sur les bases de lancement de missiles russes, la destruction de la logistique militaire russe et des frappes conjointes de missiles et de drones". Justifiant sa position, Zelensky souligne que la Russie a utilisé 160 missiles, 780 bombes guidées ou aériennes et 400 drones de combat contre l'Ukraine rien que la semaine dernière.

14:44 La défense aérienne ukrainienne abat huit des onze drones Shahed russesLa force aérienne ukrainienne rapporte avoir abattu avec succès huit des onze drones Shahed-131/136 lancés par les forces russes. L'attaque a impliqué un missile balistique du type Iskander-M depuis la région de Kursk et 11 drones Shahed depuis le cap Chauda en Crimée, visant des cibles ukrainiennes. La plupart des frappes visaient les régions ukrainiennes de Mykolaiv et de Sumy.

14:14 Kharkiv enregistre des pertes suite aux attaques russes récentesDes frappes aériennes russes ont de nouveau touché Kharkiv, selon les autorités locales. Au moins 28 personnes ont été blessées suite à une attaque de roquettes, selon le maire de Kharkiv, Ihor Terechow. Un enfant de 6 ans figure parmi les dernières victimes. Il y a eu récemment des morts et de nombreux blessés en raison des attaques sur la ville.

13:57 Les pays de l'UE achètent plus de gaz à la Russie qu'aux États-Unis ces derniers trimestresIl a été rapporté que les pays de l'UE ont acheté plus de gaz à la Russie qu'aux États-Unis au cours du dernier trimestre, pour la première fois en Nearly deux ans. Les données de la société de conseil basée à Bruxelles, Bruegel, indiquent qu'entre avril et juin, l'UE a importé environ 12,7 milliards de mètres cubes de la Russie contre 12,3 milliards des États-Unis. Bien que les importations de la Russie par l'UE aient légèrement diminué par rapport au premier trimestre de 2024, les importations des États-Unis ont diminué à un rythme plus élevé. La Norvège reste le principal fournisseur de gaz de l'UE, ayant fourni 23,9 milliards de mètres cubes au cours du deuxième trimestre. Auparavant, la Russie occupait cette position, mais de nombreux pays de l'UE ont réduit leurs importations suite à son invasion de l'Ukraine en 2022. Les pays de destination exacts n'ont pas été divulgués dans les données.

13:12 Incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou maîtriséDes rapports non confirmés récents indiquent que l'incendie de la raffinerie de pétrole russe causé par une frappe de drone ukrainien a été maîtrisé, selon un rapport de l'agence de presse d'État russe TASS. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a déclaré que des débris de drone ont heurté une salle technique de la raffinerie, ce qui a allumé l'incendie. L'armée ukrainienne a reportedly bombardé des centrales électriques situées sur le territoire russe avec de nombreux drones.

13:19 La Russie affirme progresser dans l'est de l'Ukraine - Deux villes prisesLes forces russes ont pris le contrôle de deux villes dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense de Moscou. Les médias d'État russes rapportent que Ptytsche et Vuhledar sont maintenant sous contrôle russe, selon des informations du ministère. Cependant, ces allégations ne peuvent être vérifiées indépendamment. Les troupes russes ont régulièrement annoncé des gains territoriaux sur le front est depuis quelque temps maintenant.

12:48 Ukraine: Russian Troops Attack Convoi de Camions de CéréalesLes autorités ukrainiennes affirment que des troupes russes ont attaqué un convoi de camions transportant des céréales près de Sumy. Les camions se rendaient entre Sumy et Kharkiv lorsqu'ils ont été touchés par des roquettes, selon le bureau du procureur local. Un chauffeur de camion de 23 ans a perdu la vie dans l'incident. Un camion a pris feu et 20 autres ont été endommagés. Initialement, l'armée de l'air ukrainienne suspectait une attaque sur la logistique du secteur agricole.

12:15 Gouverneur de Tver: Fourniture d'Énergie et de Gaz Stable Après AttaqueDans la région russe de Tver, le gouverneur Igor Rudenya confirme que les fournitures d'énergie et de gaz continuent sans interruption malgré une attaque de drone ukrainien. Des cibles dans l'oblast nord-ouest de Moscou ont été touchées par les forces ukrainiennes.

11:50 Tourisme de Guerre et Prise de Risque: Le Tourisme de Guerre en Ukraine Se DéveloppeMalgré le conflit en cours et ses dangers associés, où des roquettes pourraient frapper à tout moment en Ukraine, jour et nuit, n'importe où, Dmytro Nikiforov, ancien avocat, propose désormais des visites guidées sur les anciens champs de bataille en Ukraine. Il organise actuellement des "tours de guerre" à Kyiv et dans la région de Kyiv, y compris Bucha et Irpin. Nikiforov considère son travail comme plus qu'un simple projet commercial, visant à attirer l'attention mondiale sur la guerre. Les participants sont principalement motivés par un sentiment d'aventure, souhaitant witnesser la réalité brute de la guerre et en comprendre l'impact.

11:22 Zelenskyy: La Russie a Lancé Plus de 780 Bombes Guidées en Ukraine en Une SemaineIl est justifié pour les Ukrainiens de répondre à l'agression russe avec tous les moyens nécessaires pour la contrer, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur X. Au cours de la dernière semaine, la Russie a lancé plus de 160 roquettes, environ 780 bombes guidées et environ 400 drones sans pilote de différents types en Ukraine.

11:04 Ukraine: Un Mort et Quatre Blessés dans l'Attaque sur SumyDes tirs d'artillerie russe ont entraîné la mort d'un civil et blessé quatre personnes dans la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens. "Au cours de la nuit et ce matin, les Russes ont mené 18 attaques contre les zones frontalières et les établissements dans la région de Sumy", ont déclaré les autorités locales sur Telegram. "47 explosions ont été enregistrées." Sumy partage une frontière avec l'oblast de Kursk, en Russie, où des milliers de soldats ukrainiens ont avancé le 6 août.

10:28 Chef des Forces Armées Ukrainiennes: Situation sur le Front Est ComplexeLa situation sur le front est complexe, selon le commandant en chef des Forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. "La situation est difficile dans la direction de l'attaque principale de l'ennemi. Mais toutes les décisions nécessaires sont prises sans délai à tous les niveaux", a déclaré le chef de l'armée Syrskyi sur Telegram. Il a passé plusieurs jours cette semaine sur le front est près de la ville de Pokrovsk. Le combat dans cette zone est "extremement intense". Il n'a pas précisé l'emplacement exact de l'offensive russe, mais lui et le président Volodymyr Zelensky ont déclaré que les forces russes ont ciblé la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk.

09:59 ISW: Les Troupes Russes Manquent de Personnel et d'Équipement en UkraineSelon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes russes opèrent à moins de leur pleine force en Ukraine en raison de pénuries de personnel et d'équipement. Cela est attribué aux inefficacités de la stratégie de guerre du Kremlin. L'ISW se réfère à un rapport d'un soldat mobilisé russe et d'un blogueur militaire. En août, il a écrit sur Telegram que le gouvernement russe avait échoué à mettre en place un système de mobilisation complet pour remplacer le personnel perdu et augmenter les réserves.

09:21 Ukraine Publie de Nouvelles Estimations des Pertes de Troupes RussesLe état-major ukrainien a publié de nouvelles données sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 616 300 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 340. Le rapport de Kyiv indique également que dix chars, 22 systèmes d'artillerie et 36 drones ont été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie a prétendument perdu au total 8 592 chars, 17 636 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, 14 507 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations internationales suggèrent des pertes plus faibles, bien que celles-ci soient probablement sous-estimées.

08:32 DeepState: Les Forces Russes Gagnent du Terrain dans la Région de DonetskLes experts de DeepState, une source liée à l'armée ukrainienne, affirment que les forces russes font des progrès dans la région orientale ukrainienne de Donetsk. Ils prétendent que les Russes ont pris le contrôle de Paraskowijiwka dans la région de Donetsk et ont avancé dans trois autres établissements : Kostyantynivka, Grodivka et Halytsynivka.

08:01 Maire de Moscou: Incendie dans une raffinerie de pétrole suite à une attaque de droneUn incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole à Moscou, selon le maire de la ville, Sergei Sobyanin. Il affirme que l'incident a été causé par une attaque de drone ukrainien. Plus d'informations sur cette affaire sont actuellement indisponibles.

07:28 Villages Désertés: La Région Frontalière Ukrainienne Se Vide de Plus en PlusLe conflit s'est étendu à presque chaque partie de la région frontalière entre la Russie et l'Ukraine ces dernières années. Despite the Ukrainian military's success in advancing beyond the Russian border, there are few inhabited villages left on the Ukrainian side.

07:03 Russie : Répulsée, une attaque de drones de grande envergure La Russie affirme avoir réussi à repousser une importante attaque de drones dans ses régions occidentales, y compris une tentative sur Moscou. Le gouverneur de la région frontalière de Briansk, Alexandre Bogomaz, a annoncé sur Telegram que leurs défenses ont empêché une massive attaque de drones sur le territoire de la région. L'armée russe aurait identifié et détruit plus de 26 drones au cours de l'opération.

06:23 Russie : Une centrale électrique attaquée par des drones ukrainiens Une centrale électrique à Kaschirskaya, un district de la région de Moscou, a été prise pour cible par des drones ukrainiens, selon le chef du district, Mikhail Shuvalov, via Telegram. Aucun blessé ni destruction ni incendie n'a été signalé. Des attaques précédentes sur la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou avaient été documentées.

05:40 Explosions près d'une centrale électrique en Russie Des explosions ont été détectées près de la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou, selon des rapports de divers canaux Telegram russes. La centrale électrique est l'un des principaux producteurs d'électricité en Russie centrale. Plus tôt, le gouverneur de la région a rapporté la destruction de cinq drones lancés depuis l'Ukraine, sans faire état de blessures et avec les services d'urgence sur les lieux.

04:54 Ziemiak : Le gouvernement allemand doit renforcer ses relations avec la Pologne Le politique allemand de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Paul Ziemiak a exhorté le gouvernement allemand à travailler plus dur pour renforcer ses liens avec la Pologne. "Ce n'est pas la position actuelle forte de l'Allemagne qui nuit aux Polonais aujourd'hui - c'est la faiblesse de l'Allemagne", a-t-il déclaré à web.de. La Pologne estime que l'Allemagne ne prête pas suffisamment attention à elle, en particulier en matière de politique de défense. L'Allemagne a commis des erreurs par le passé et n'a augmenté son soutien à l'Ukraine qu sous la pression des pays voisins.

03:45 Russie : Plus de drones abattus Les autorités russes affirment que la défense aérienne russe a intercepté au moins cinq drones dans la région de Moscou. Plus de 26 drones auraient été abattus dans la région frontalière de Briansk dans le sud-ouest de la Russie, plus de dix dans la région de Voronezh, et d'autres dans les régions de Kursk, Lipetsk, Ryazan et Tula. Les gouverneurs des régions touchées ont partagé ces informations sur Telegram. Les premières indications suggèrent l'absence de blessures ou de dommages.

02:39 Russie : Attaque de drone sur Moscou évitée Selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, la défense aérienne russe a détruit un drone destiné à Moscou. Selon les premières informations, l'attaque de drone n'a causé aucun dommage ou préjudice, comme l'a partagé Sobyanin sur Telegram.

01:39 Les Pays-Bas promettent 28 véhicules blindés à Kyiv Les Pays-Bas fourniront 28 véhicules blindés amphibies du type Viking Bandvagn S10 à l'Ukraine, selon le ministre néerlandais de la Défense Ruben Brekelmans. Dans une déclaration sur la plateforme X, Brekelmans a expliqué que le Corps des Marines néerlandais avait formé des troupes ukrainiennes pour utiliser ces véhicules. Le Viking Bandvagn S10 de 11 tonnes peut parcourir divers terrains, y compris l'eau. "L'Ukraine a urgemment besoin de notre aide dans son combat contre l'agresseur russe. Notre soutien à l'Ukraine continue de contrer la Russie", a écrit le ministre. Il a refusé de préciser quand la livraison aurait lieu.

00:35 Ancien général américain critique la politique de Biden envers l'Ukraine L'ancien général américain Ben Hodges a critiqué la politique de l'Ouest consistant à interdire à l'Ukraine de s'engager avec la Russie. Selon Hodges, lors du Forum Globsec à Prague, rapporté par "Kyiv Independent", l'Ouest manque de "but clair et défini". L'Ukraine a récemment intensifié la pression pour lever l'interdiction en envahissant la région russe de Kursk. Cependant, la Maison Blanche n'a pas modifié sa position, malgré le soutien de certains politiques américains aux demandes de Kyiv. "Cette mauvaise politique - qui protège mieux les aérodromes russes que les civils ukrainiens - est un résultat de notre absence de but clair et défini", a déclaré Hodges. Selon l'ancien commandant américain, l'administration Biden échoue dans sa "tâche la plus cruciale - déterminer ce que nous cherchons à accomplir".

23:25 Zelensky presse ses alliés d'autoriser des attaques contre la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky presse ses alliés d'autoriser des attaques contre la Russie. "Nettoyer le ciel ukrainien des missiles russes est une mesure critique pour contraindre la Russie à mettre fin au conflit et à rechercher une paix juste", a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne. "Nous avons besoin des moyens de protéger efficacement et complètement l'Ukraine et les Ukrainiens. Nous avons besoin à la fois de l'autorisation pour les capacités à longue portée et les missiles et roquettes à longue portée, ainsi que des roquettes elles-mêmes." Sans fournir de détails, il a affirmé que ses représentants avaient communiqué tous les détails nécessaires aux alliés de l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense Rustem Umerov a informé le diffuseur américain CNN que

30ème anniversaire du départ des troupes russes : Estonie et Lettonie rendent hommage

L'Estonie et la Lettonie ont rendu hommage au 30ème anniversaire du départ des troupes russes de leurs territoires lors de cérémonies commémoratives. Cinquante ans après leur occupation initiale par l'Armée rouge soviétique, les derniers soldats russes ont quitté les États actuels de l'UE et de l'OTAN le 31 août 1994, dans la nuit. À Tallinn et à Riga, les présidents Alar Karis (Estonie) et Edgars Rinkēvičs (Lettonie) ont souligné les implications symboliques, politiques et juridiques de ces événements il y a trois décennies. Sans le retrait des troupes, ont-ils affirmé lors de rencontres avec les négociateurs impliqués dans les discussions avec la Russie concernant le retrait, ni l'indépendance véritable ni la voie vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN en 2004 n'auraient vu le jour. Aujourd'hui, les pays baltes se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine dans son opposition à la Russie. Depuis le début du conflit, les craintes augmentent dans la région quant à la possibilité d'être le prochain cible de l'agression militaire du Kremlin.

19:03 Mort d'un champion du monde de kickboxing dans le conflit en Ukraine

Roman Holovatiuk, champion du monde de kickboxing de 28 ans, a été rapporté comme ayant péri dans le conflit en Ukraine. Le comité jeunesse et sports du parlement ukrainien a annoncé cette nouvelle. Holovatiuk était originaire de Kamianets-Podilskyi, une ville de l'ouest de l'Ukraine. Il a obtenu une médaille aux Jeux mondiaux de 2017 en Pologne à l'âge de 22 ans, ce qui lui a valu une renommée nationale et internationale. Il a ensuite poursuivi sa carrière victorieuse, obtenant le titre de maître des sports en kickboxing WAKO, finaliste des Jeux mondiaux, champion du monde, vainqueur multiple des coupes du monde et d'Europe, et champion d'Ukraine multiple. Après l'invasion russe en février 2022, il s'est enrôlé volontairement dans l'armée.

Les analystes de sécurité suisses suggèrent que l'Union européenne pourrait devoir réévaluer sa politique de neutralité à la lumière de l'agression croissante de la Russie en Ukraine.

L'Union européenne pourrait tirer parti de l'achat de plus de gaz aux États-Unis plutôt qu'à la Russie, compte tenu de la tendance récente des importations de gaz entre les nations de l'UE et les États-Unis.

