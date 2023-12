Un incident avec la famille de Chris Paul entache la victoire du quatrième match des Mavericks sur les Suns

Le match a été assombri par un incident impliquant la famille de Chris Paul, le gardien des Suns : Le journaliste d'ESPN Dave McMenamin a rapporté d'une source familière avec la situation que les fans des Mavs auraient touché la mère de Paul et poussé sa femme devant les enfants de Paul.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un fan portant le maillot des Mavericks se faire escorter hors du bâtiment, tandis que Paul, en colère, crie : "Hé ! Hé ! Hé ! On se voit plus tard ! Je te verrai plus tard !" Il n'est pas certain que le fan soit celui qui se serait emporté contre la famille de Paul.

Après le match, Paul n'a pas été interrogé sur l'incident par les journalistes, mais il a tweeté: "On veut mettre des amendes aux joueurs qui disent des choses aux fans, mais les fans peuvent mettre la main sur nos familles....f**k that !!".

Dans un communiqué transmis à CNN, les Mavericks ont déclaré : "Les Dallas Mavericks sont au courant d'un incident entre un fan et la famille de Chris Paul. Ce comportement est inacceptable et ne sera pas toléré. Les Mavericks, ainsi que l'American Airlines Center, ont rapidement expulsé le fan du match d'aujourd'hui".

Sur le terrain, Paul a enregistré plus de fautes que de points pour la première fois de sa carrière en post-saison, terminant avec six fautes et cinq points, alors qu'il est sorti sur faute pour la première fois depuis 2018.

"Je ne peux pas me mettre dans des situations qui donnent aux arbitres la possibilité de faire ça", a déclaré Paul selon ESPN. "Je dois juste me regarder et trouver comment être meilleur".

En conséquence, les Suns se sont retrouvés sans Paul au début du quatrième quart-temps, et les Mavs, emmenés par Luka Doncic (26 points, 7 rebonds et 11 passes), ont profité de son absence.

Bien que Doncic n'ait réussi qu'un tir sur 10 depuis le centre-ville, le reste de son équipe a compensé en réalisant 19 tirs sur 34 depuis la ligne des trois points, alors que les Suns n'ont pu en réaliser que 9 sur 25.

Dorian Finney-Smith a marqué 24 points, son meilleur score en carrière, et a pris huit rebonds pour les Mavs, dont deux tirs au but au milieu de la quatrième période.

Luka m'a dit que lorsque j'avais réussi cinq tirs, il m'avait dit : "Tu vas en faire d'autres"", a déclaré Finney-Smith, qui a terminé à une longueur du record de neuf tirs de la franchise de Dallas en séries éliminatoires. "Quand LD vous dit que vous êtes sur le point d'en faire d'autres, je me suis dit que j'allais en faire d'autres.

Il s'agit d'un retournement de situation remarquable de la part des Mavs, qui ont rebondi après s'être fait exploser par les Suns lors des matchs 1 et 2 de la demi-finale de la Conférence Ouest.

"Nous comprenons qu'il s'agit d'une série et que ce n'est pas pour rien que nous sommes en playoffs", a déclaré Devin Booker aux médias après le match, alors qu'il a mené les Suns avec 35 points et sept passes.

"Les meilleures équipes de la NBA sont ici et personne ne veut perdre. Il s'agit donc de prendre tout cela en compte, d'effacer ce match et de sortir avec la bonne mentalité. Si nous sommes préoccupés par les deux derniers matches tout le temps, je pense que nous sommes désavantagés".

Le cinquième match aura lieu mardi à Phoenix.

Les 76ers égalisent la série 2-2

Dans la Conférence Est, les 76ers de Philadelphie ont surmonté la performance de 40 points de Jimmy Butler pour battre le Heat de Miami 116-108 à Philadelphie dimanche soir et égaliser leur série de séries éliminatoires 2-2.

Le candidat au titre de MVP Joel Embiid ayant été tenu à l'écart par une fracture de l'orbite et une déchirure du ligament du pouce au cours des deux premiers matches, les Sixers se sont retrouvés avec un handicap de 0-2 dans la série au meilleur des sept matches.

Mais le retour d'Embiid, équipé d'un masque de protection, a contribué à soutenir Philadelphie. Le Camerounais a marqué 24 points et pris 11 rebonds, tandis que James Harden a joué son meilleur match de la série, avec 31 points, 7 rebonds, 9 passes décisives et 6 sur 10 en profondeur.

"C'est juste James qui est James", a déclaré Doc Rivers, l'entraîneur des Sixers, après le match. "Je sentais qu'il allait faire un grand match ce soir. On le sent.

Les 76ers ont pris une avance de huit points à la pause, tirant près de 64% du terrain pendant la première mi-temps.

Cependant, Philadelphie n'a pas réussi à se détacher, car l'équipe a commis 16 fautes de frappe que Miami a converties en 24 points.

Butler a fait de son mieux pour maintenir le Heat dans le match en marquant beaucoup, mais cela n'a pas suffi à Miami, le reste de l'équipe n'ayant pas fait grand-chose pour l'aider.

"Il faut que nous redevenions une équipe à vocation défensive", a déclaré Butler aux journalistes après le match. "Je dois retourner regarder comme tout le monde et voir comment je peux impliquer tout le monde et mettre tout le monde à l'aise.

Pour compliquer encore les choses, le gardien Kyle Lowry s'est blessé à l'ischio-jambier gauche, ce qui fait qu'il est incertain pour le 5e match.

Le Heat espère régler ses problèmes offensifs et défensifs pour le cinquième match, qui aura lieu mardi à Miami.

Source: edition.cnn.com