Un incendie sur une barge de la marine au large de Warnemünde

Un incendie impliquant une embarcation navale au large de Warnemünde a causé de légères blessures à deux membres d'équipage. La cause de l'incendie de l'après-midi est toujours inconnue, selon un porte-parole naval. L'embarcation d'environ 10 mètres de long et 3 mètres de large est revenue à la station de Warnemünde en début de soirée et sera maintenant examinée.

La police fluviale de Rostock a été informée aux alentours de 16h00 d'une embarcation entièrement en flammes à environ 1,5 mile naval du rivage, selon un porte-parole. Les pompiers ont éteint l'incendie. Un rapport pour mise en danger a été déposé.

Selon le porte-parole naval, l'embarcation appartient à la station de Warnemünde et était censée aider lors de l'événement Hanse Sail, qui commence jeudi. La marine allemande participe traditionnellement à ce festival maritime. Entre autres, le navire d'entraînement à la voile "Gorch Fock" est présent à Warnemünde et peut être visité.

L'embarcation impliquée dans l'incendie était une embarcation marine de la station de Warnemünde. L'opération de sauvetage en mer a été coordonnée à la fois par les autorités navales et la police fluviale de Rostock.

