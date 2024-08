Un incendie sur l'île de Madère risque de dévorer une forêt de pins protégée.

Un incendie ravage depuis une semaine l'île de Madère, joyau touristique du Portugal. Antonio Nunes, président de la protection civile de la région, a exprimé ses préoccupations à la radio portugaise RTP, déclarant que le feu se rapproche d'une forêt de lauriers classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien que les dommages ne soient pas encore importants. Mercredi, les autorités ont annoncé le déploiement de ressources supplémentaires pour contenir l'incendie.

Plus de 100 pompiers luttent contre les flammes sur deux fronts distincts. Nunes a révélé qu'un renfort de 45 pompiers, ainsi que d'autres secours d'urgence, devaient rejoindre les efforts en provenance du continent portugais mercredi, en plus des 76 renforts déjà envoyés.

Les données du programme d'observation de la Terre Copernicus de l'UE sur le service en ligne X ont rapporté que 4 392 hectares avaient été ravagés par les flammes d'ici mardi.

Les vents incendiaires qui alimentaient le feu avaient momentanément perturbé les opérations à l'aéroport de Funchal. Cependant, mercredi, les vols ont repris normalement, selon l'administration aéroportuaire.

L'incendie a commencé mercredi dernier dans le municipalité de Ribeira Brava et s'est propagé à Câmara de Lobos et Ponta do Sol, situées sur la côte sud-ouest, près de la capitale Funchal. Environ 200 résidents ont été contraints d'évacuer leur domicile en raison des préoccupations liées à la fumée. Les autorités ont confirmé l'absence de dommages matériels ou de blessures, mais certains pompiers ont montré des signes d'épuisement.

Le feu menace de atteindre d'autres sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO s'il continue de se propager. Malgré les efforts de plusieurs équipes de pompiers et de secours d'urgence, la source de l'incendie reste inconnue.

