- Un incendie massif de vélo au festival: premières informations sur les origines

Enquêteurs font des progrès dans l'identification de la cause de l'incendie sur la grande roue de la Fête de Highfield, située près du lac Störmthal de Leipzig. Les premières conclusions indiquent qu'une substance située sous le chariot du manège aurait pu être impliquée, comme le suggère la police de Leipzig. On pense que cette substance s'est enflammée "par des moyens non identifiés" et s'est propagée à l'une des gondoles.

L'enquête se poursuit. Pour l'instant, au moins 23 personnes ont été blessées lors de l'incident à la fête de musique, y compris les secours et les agents de l'ordre.

Fête de Highfield

Les organisateurs de la Fête de Highfield ont exprimé leurs plus sincères condoléances pour l'incident, en assurant que leur principale préoccupation est la santé des blessés. Les événements à venir à la fête ont été reportés jusqu'à nouvel ordre en raison de cet incident malheureux.

