- Un incendie détruit une ancienne discothèque

Un incendie a ravagé le bâtiment d'une ancienne grande discothèque à Eisenach. Un porte-parole de la police a déclaré que l'incendie avait été maîtrisé. Les pompiers ont laissé le bâtiment brûler sous contrôle et ont empêché les flammes de se propager aux bâtiments adjacents sur le site de l'ancienne briqueterie. Aucun blessé n'a été signalé. Les experts doivent encore enquêter sur la cause de l'incendie.

Plus de 100 pompiers, secouristes, policiers et autres bénévoles ont été déployés, selon l'administration municipale. L'incendie a été signalé tard dans l'après-midi du samedi et les opérations de lutte contre l'incendie ont duré toute la nuit.

L'administration municipale a mobilisé plus de 100 pompiers pour gérer l'importante incendie de la discothèque. Leurs efforts, ainsi que ceux des secouristes et d'autres bénévoles, ont permis de contenir l'incendie, démontrant l'importance cruciale de la lutte contre l'incendie dans de telles situations.

Lire aussi: