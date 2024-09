Un incendie de forêt intense enveloppe la capitale de l'Équateur dans le smog.

"J'avais deux réfrigérateurs, cuisinières, citernes de carburant, lits, jeux de salon, vous nommez ça. Comme vous pouvez le voir, tout part en fumée... C'est une catastrophe," a déclaré Maria Sarango, une résidente qui a tristement perdu sa maison et tous ses biens dans l'incendie de Quito.

Elle a partagé son calvaire avec CNN, devant les ruines noircies de sa maison sur une colline. "Nous ne nous attendions pas à ça. Ma mère est âgée. Elle a 95 ans. La police a dû l'aider à évacuer car elle ne peut pas marcher," a-t-elle partagé.

Le président équatorien Daniel Noboa a reporté sa visite à l'ONU à New York, où il devait s'adresser à l'Assemblée générale, mardi soir. Il a décidé de rentrer chez lui pour superviser les efforts de réponse du gouvernement.

Environ 200 pompiers avec 65 véhicules luttent contre les flammes, aidés par au moins 30 camions-citernes, selon le maire de Quito, Pabel Muñoz.

Les écoles ont été fermées mercredi, a ajouté Muñoz, encourageant les résidents à rester à l'intérieur pour éviter des problèmes de santé en raison de la mauvaise qualité de l'air.

"J'ai fui hier soir à 21h. J'ai dû partir car j'avais du mal à respirer et mes yeux étaient affectés. Alors, je suis partie avec mon mari et nous avons pris un itinéraire alternatif, retournant ce matin," a déclaré une résidente de Quito nommée Margarita, qui a également évacué.

Les autorités suspectent que l'incendie a été allumé intentionnellement et le traite comme un incident "criminal et terroriste", selon le maire.

"Suite aux incidents qui se sont produits dans différentes parties de la ville hier, la police équatorienne mène des enquêtes pour trouver et arrêter ceux qui sont responsables de ces événements. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas identifié les individus qui ont mis en danger la sécurité des citoyens et causé des dommages à la faune et à la flore de la ville," a déclaré la police nationale mercredi, appelant la population à fournir des informations.

L'incendie fait rage alors que l'Équateur traverse une severe sécheresse, poussant les autorités à mettre en place des coupures de courant programmées dans certaines régions du pays.

Maria Sarango a exprimé ses inquiétudes pour sa mère de 95 ans qui vivait en Amérique, se sentant soulagée que la police l'ait aidée à évacuer pendant la crise. "J'espère que cela ne se serait produit nulle part dans le monde," a-t-elle regretté.

Malgré l'incendie dévastateur à Quito, en Équateur, le président Noboa a choisi de reporter sa visite à l'Assemblée générale de l'ONU, montrant son engagement à traiter la situation à la maison et sur la scène mondiale.

