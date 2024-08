- Un incendie de forêt à proximité a été éteint près de Tropical Isle.

Ce feu de forêt s'est déclaré un mercredi à proximité du complexe de détente "Îles tropicales" dans le sud du Brandebourg, avant d'être finalement maîtrisé. Un représentant des pompiers a confirmé la fin des opérations en fin de soirée. Previously, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) avait rapporté l'incident.

Dans l'après-midi, l'incendie a suscité une importante réaction des pompiers, avec l'envoi d'environ 120 personnes sur les lieux. Le représentant des pompiers a déclaré que trois hectares de forêt avaient été touchés. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Au début, les pompiers n'ont pas pu déterminer l'origine de l'incendie. La source de l'incendie se situait dans le district de Dahme-Spreewald, à proximité du parc de loisirs.

Aujourd'hui, le Brandebourg fait face à un risque élevé à très élevé d'incendie de forêt dans presque tous les districts. Les districts tels que Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Potsdam-Mittelmark et Oder-Spree ont le plus haut niveau d'alerte, 5, selon le ministère de l'Environnement de l'État.

