- Un incendie de forêt à Luckenwald

Un important incendie de forêt s'est déclaré près de Luckenwalde dans la région de Teltow-Fläming. Un tas de bois dans le district de Frankenfelde a pris feu et s'est propagé à une forêt voisine, selon les déclarations de l'officier régional de protection contre les incendies de forêt, Raimund Engel. Environ 2 à 3 hectares de forêt ont été touchés, mais il n'y a pas de menace pour la population locale. La région forestière touchée est adjacente à la route fédérale B101.

Le risque d'incendie de forêt était élevé à très élevé dans le Brandebourg le samedi. Selon Engel, plusieurs incendies de forêt ont eu lieu. Un incendie dans Baruth/Mark, également situé dans la région de Teltow-Fläming, a déjà été maîtrisé, a mentionné Engel. Un incendie s'est également produit dans le district de Kablow à Königs Wusterhausen dans le district de Dahme-Spreewald, mais Engel a estimé qu'il était relativement petit.

Soulagement - suivi d'une augmentation du risque d'incendie de forêt

Le service météorologique allemand prévoit un soulagement à partir de dimanche. À ce moment-là, le risque d'incendie de forêt ne sera élevé que dans certaines zones. Cependant, il augmentera dans de nombreux endroits à partir de mardi, bien que pas aussi élevé que le dimanche.

Le Brandebourg, avec sa sécheresse, ses vastes forêts de pins et ses sols sableux, est le land avec le plus haut risque d'incendie de forêt. Selon le ministère de l'Environnement, il est interdit toute l'année d'allumer un feu ou de fumer à moins de 50 mètres de la lisière de la forêt. L'évaluation du risque d'incendie de forêt prend en compte la température de l'air, l'humidité relative de l'air, la vitesse du vent, le taux de précipitation et le rayonnement atmosphérique.

Les incendies de forêt actuels dans le Brandebourg représentent une menace pour d'autres zones boisées à partir de mardi, selon les prévisions du service météorologique allemand. Malgré le haut risque d'incendie de forêt dans la région, un récent incendie dans le district de Kablow a été estimé relativement petit.

