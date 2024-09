Un incendie dans une usine chimique en Géorgie provoque l'évacuation et arrête la circulation.

La situation s'est déroulée aux alentours de 5 h HE à Biolab, situé à Conyers, en Géorgie. Un problème de tête de sprinkleur a entraîné la collision d'eau avec une substance chimiquement réactive, générant un nuage de vapeur, selon les autorités du comté sur leur site officiel.

Les flammes se sont allumées sur le toit du bâtiment, et les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. Cependant, le feu a repris plusieurs heures plus tard, comme le montre une vidéo diffusée sur Facebook par le shérif du comté de Rockdale, Eric Levett.

Le shérif Levett a exhorté tout le monde à diffuser des informations sur le fait de rester à l'écart de la zone, déclarant : "Le feu fait rage intensément. Nous essayons de l'éteindre, mais en même temps, nous gérons également la circulation."

Les routes de la région ont été fermées, et les résidents vivant entre Sigman Road et l'Interstate 20 ont été priés d'évacuer. Il est prévu que les deux directions de l'autoroute seront bloquées entre Salem Road et Turner Hill.

Les personnes vivant au nord de Sigman ont été invitées à chercher un abri et à garder leurs fenêtres fermées.

Situé à environ 30 miles à l'est d'Atlanta, Conyers est le théâtre de cet événement en cours.

Cette histoire est toujours en évolution et sera mise à jour.

Le département des pompiers a demandé des ressources supplémentaires pour gérer le feu persistant, alors qu'ils s'occupaient de la situation qui nous concerne. Les autorités du comté ont exhorté les résidents des environs à rester informés et à suivre les instructions de sécurité pour leur bien-être.

