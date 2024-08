- Un incendie dans une maison à Stuttgart

Un incendie causé par la batterie d'un scooter électrique a nécessité l'intervention des pompiers en fin de journée dans le quartier de Möhringen à Stuttgart. Selon les pompiers, les équipes intervenantes ont trouvé une forte fumée dans l'escalier, nécessitant l'évacuation d'une personne du dernier étage à l'aide d'une échelle.

Pendant que le bâtiment était contrôlé pour d'autres occupants, la batterie en feu a été éteinte. Par la suite, l'escalier rempli de fumée a été ventilé, la batterie a été retirée à l'extérieur et placée dans un bain d'eau pour un refroidissement supplémentaire.

Les pompiers recommandent toujours de charger les batteries sous surveillance, sur des surfaces non inflammables et à une distance de sécurité des objets facilement inflammables. De plus, les directives du fabricant doivent être strictement respectées.

Les pompiers ont réussi à éteindre la batterie en feu, empêchant ainsi la propagation de l'incendie. Pour assurer la sécurité, il est crucial de pratiquer des techniques de lutte contre l'incendie lors de la manipulation de telles situations.

