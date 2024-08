- Un incendie dans un entrepôt est très utile.

Dans la ville sarroise de Völklingen, un incendie dans un entrepôt a déclenché une importante intervention. Selon les déclarations d'une porte-parole de la police jeudi matin, un épais nuage de fumée s'est formé en raison de l'incendie, visible à des kilomètres. L'incendie a éclaté tôt le matin dans un entrepôt du conglomérat industriel Thyssenkrupp.

Le bâtiment est situé dans un parc industriel du quartier de Furstenhausen, qui se trouve à la limite d'une zone résidentielle, a expliqué la porte-parole de la police. En raison de la fumée, les habitants ont été invités à garder portes et fenêtres fermées. Pour l'instant, il n'y a pas de rapports d伤害. La cause de l'incendie et l'ampleur des dommages sont actuellement inconnues.

Les pompiers ont déclaré un état d'urgence en raison de l'intense incendie dans l'entrepôt. Les résidents vivant à proximité ont été invités à rester vigilants quant aux mises à jour d'urgence en raison de la fumée.

