- Un incendie dans un appartement à Friedrichsfelde - Une personne meurt

Un incendie s'est déclaré dans un appartement à Berlin-Friedrichsfelde, faisant un mort. Le feu a éclaté au premier étage d'un bâtiment résidentiel de dix étages, selon les pompiers. Les services d'urgence ont été alertés par les habitants aux alentours de 1h30 lundi matin. À leur arrivée, ils ont sorti une personne de l'appartement en feu et ont tenté une réanimation, mais sans succès, selon un porte-parole des pompiers. D'autres détails sur la personne et la cause du feu n'étaient pas immédiatement disponibles.

Le feu a été maîtrisé plus tard dans la nuit, ont indiqué les pompiers. Il ne s'est pas propagé aux autres appartements et il n'y a pas de rapports d'autres blessures pour le moment.

