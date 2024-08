- Un incendie dans le garage fait le feu de la maison.

Dans le district de Rhein-Neckar, un incendie s'est déclaré et s'est propagé à un bâtiment résidentiel adjacent. Les opérations de lutte contre l'incendie à Ketsch se poursuivent, des points chauds récurrents causant des retards, selon la police. Il est également nécessaire de retirer deux voitures hybrides en feu du garage. Tous les résidents ont réussi à évacuer en toute sécurité. Les résidents vivant sur la rue Schwetzinger sont invités à fermer hermétiquement leurs fenêtres et portes en raison de la forte fumée et à suivre les directives de la police. La maison adjacente est désormais considérée comme temporairement inhabitables. Malheureusement, un autre bâtiment a également été influencé par la fumée.

Rhein-Neckar district (Rhein-Neckar-Kreis), a fire broke out and spread to an adjacent residential building. Firefighting efforts in Ketsch are ongoing, with reigniting hotspots causing delays, according to police. It is also necessary to remove two burning hybrid cars from the garage. All residents managed to evacuate safely.

Les pompiers ont été appelés le matin après avoir entendu une explosion dans le garage. Le garage et la maison adjacente étaient complètement enveloppés de flammes à un moment donné, selon un porte-parole des pompiers. L'un des véhicules était initialement branché à une station de recharge. Si le processus de recharge a causé l'incendie reste incertain. Le retrait des deux véhicules hybrides calcinés du garage est essentiel pour les efforts de lutte contre l'incendie en raison de potentiels dangers. Après l'incendie, les autorités recommandent aux résidents des environs de fermer hermétiquement leurs fenêtres et portes en raison de la forte fumée.

