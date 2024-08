- Un incendie à l'école primaire - Les enfants en sécurité

Le toit d'une école primaire à Hagen, près de la forêt de Teutoburg (district d'Osnabrück), est en feu. "Tous les enfants ont été évacués à temps en toute sécurité", a déclaré un porte-parole de la police. Les élèves et les enseignants se trouvent actuellement à un point de rassemblement à l'extérieur du bâtiment. Personne n'a été blessé.

La cause de l'incendie à l'école primaire Saint-Martin est encore en cours d'investigation. Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent, avec plusieurs services de pompiers et véhicules d'urgence sur les lieux. Il est incertain que les enfants puissent retourner à l'école plus tard.

L'incident de feu a eu lieu à l'école primaire Saint-Martin de Hagen. Les pompiers luttent actuellement contre l'incendie au même endroit à Hagen.

