Un incendie a englouti la plus importante raffinerie de pétrole de Russie à 14h32.

16:32 La Russie affirme avoir mené des frappes contre des armes et des fournitures occidentales

Selon les allégations du ministère russe de la Défense, les forces russes ont prétendument pris pour cible divers installations énergétiques en Ukraine. Ces installations comprennent des stations de compression de gaz et des transformateurs électriques, qui ont été attaquées à l'aide de drones et de missiles. Les ministères affirment que ces installations fournissaient de l'électricité au complexe militaro-industriel ukrainien. Par ailleurs, des armes et des munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont été visées.

16:09 Les médias rapportent : plus de 247 soldats russes capturés à Kursk

Depuis leur incursion dans la région russe de Kursk début août, les forces ukrainiennes ont prétendument capturé plus de 240 soldats russes, selon The Washington Post. Le média occidental a analysé plus de 130 photos et vidéos prises depuis l'incursion du 6 août. La plupart semblaient avoir été filmées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse incluait également des photos prises par un photographe du Post dans une prison où des soldats russes capturés seraient détenus en Ukraine. "Les images vérifiées montrent au moins 247 prisonniers russes et étayent les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de Russes ont été capturés pendant l'incursion", écrit le journal. Il rapporté que de nombreux soldats capturés étaient de jeunes conscrits militaires, apparemment sans résistance.

15:43 Objet entre dans l'espace aérien polonais, a probablement atterri sur le territoire

Au cours de l'attaque russe en Ukraine, un objet aurait prétendument pénétré dans l'espace aérien polonais et aurait probablement atterri sur le territoire polonais. L'agence de presse d'État PAP a rapporté cela en citant le commandement des opérations de l'armée. La recherche de l'objet, qui n'est pas considéré comme un missile, se poursuit. "Au cours de l'attaque massive sur le territoire ukrainien lundi, un objet a probablement pénétré sur le territoire polonais", a déclaré le général Maciej Klisz, le commandant des opérations des forces armées, cité par Polsat News. The Guardian a rapporté, en citant un porte-parole de l'armée, que l'objet était probablement un drone.

15:21 Possible frappe de missile russe près du barrage de Kyiv

During the large-scale air attack on Ukraine this morning, a dam north of Kyiv was reportedly hit by a Russian missile, according to Ukrainian media reports. In a video shared on social media, part of the hydroelectric power plant can be seen on fire. There are no official reports yet on the damage to the structure.

12:57 Zelensky décrit "l'attaque la plus lourde" de la Russie

La Russie, selon les rapports ukrainiens, a utilisé plus de 100 missiles et près de 100 drones dans la dernière attaque massive. "C'était l'une des attaques les plus lourdes", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo publié sur Telegram. Entre-temps, le ministère russe de la Défense a déclaré sur Telegram avoir touché toutes les installations ciblées lors d'attaques massives sur l'Ukraine. Zelensky a expliqué qu'il s'agissait d'une "attaque combinée", impliquant plus de 100 missiles de différents types et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne. Le ministère russe de la Défense a décrit cela comme une "frappe massive avec des armes de longue portée précises" sur "des installations importantes d'infrastructure énergétique".

12:38 Kyiv appelle l'Occident à autoriser des attaques profondes sur le territoire russe

L'Ukraine appelle l'Occident à autoriser l'utilisation d'armes fournies pour des attaques profondes sur le territoire russe. "Une telle décision mettrait fin plus rapidement au terrorisme russe", a écrit le chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, sur Telegram.

12:09 Le Kremlin répond aux pourparlers : plus pertinents

La Russie estime que les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu ont presque perdu leur signification. L'incursion de troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne peut être tolérée, a déclaré le porte-parole de l'administration présidentielle russe, Dmitri Peskov. Il doit y avoir une réaction. Il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu, et le sujet n'est plus pertinent.

11:41 Munz : l'armée biélorusse est "une démonstration de force" plutôt qu'une menace

Le dictateur Loukachenko rassemble des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, une évolution que le pays suit avec inquiétude. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plutôt d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Les services de renseignement suggèrent une sabotage russe derrière l'alerte de Geilenkirchen

Des rapports de renseignement sur une menace potentielle d'une action de sabotage russe à l'aide d'un drone ont été à l'origine de l'augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle. Il y avait une indication sérieuse d'un service de renseignement étranger "de préparations pour une probable action de sabotage russe contre la base de l'OTAN", selon des sources de sécurité allemandes.

11:20 Imageries NASA : les Russes peinent à contenir l'incendie du dépôt de carburant à Proletarsk

Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, comme le montrent les dernières images satellite du système de surveillance des incendies de forêt et des incendies de brousse de FIRMS de NASA. L'incendie, qui a commencé dans la nuit du 18 août en raison d'une attaque de drone ukrainien, n'a pas encore été maîtrisé. Des rapports non officiels font état d'une autre attaque le vendredi matin. Les autorités régionales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence pour le district de Proletarsk. L'agence de presse d'État TASS a rapporté mercredi que 47 pompiers avaient été blessés dans l'incendie jusqu'à présent.

10:50 Pologne : Réaction aux conflits voisins - Envoi de chasseursLes raids aériens du matin ont débordé sur un pays voisin, l'Ukraine. En raison de la proximité des attaques russes de la Pologne, l'armée polonaise a mobilisé des intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des avions alliés ont également participé à l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe a temporairement déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95 en Russie, équipés de missiles de croisière. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été lancés vers l'Ukraine. Le pays a également été attaqué depuis la mer Noire.

10:22 Preuve vidéo : Soldat ukrainien abat un missile russeCe matin, des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne stationnés dans la région occidentale de Transcarpathie sont censés avoir engagé le combat avec un missile de croisière russe. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. Selon lui, le missile a été lancé depuis la région voisine de Lviv et a été abattu par le 650e bataillon séparé d'artillerie antiaérienne. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Cependant, il est incertain si le missile a été abattu par les tirs de la mitrailleuse ou un missile de défense aérienne ukrainien, comme rapporté par l'ancien porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat.

10:03 Attaques généralisées : 15 régions ukrainiennes sous le feu - Infrastructure énergétique prise pour ciblePlus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées ce matin par la Russie, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, une attaque massive a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé une variété d'armes : des drones, des roquettes, des missiles hypersoniques Kinzhal. Des pertes ont été signalées", a-t-il écrit sur Telegram. Les rapports ukrainiens indiquent que l'infrastructure énergétique de quatre régions a été endommagée. Les autorités de Zaporijjia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté sur Telegram que l'infrastructure énergétique de leurs régions était attaquée. Kyiv a connu des coupures de courant et d'eau, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : Probable redéploiement de troupes à Kursk

L'armée russe est probablement en train de déplacer des troupes à Kursk à partir de secteurs moins prioritaires sur le front ukrainien, selon les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les commandants de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont reportedly briefé le président russe Vladimir Poutine ce week-end sur les opérations de combat dans les régions russes bordant l'Ukraine. Le rapport de situation actuel de l'ISW suggère que Kursk pourrait être la zone cible. L'ISW a remarqué des éléments de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine et de la 11e brigade de VDV impliqués dans les conflits dans la région de Kursk et a reçu des indications selon lesquelles la direction militaire russe a récemment redéployé des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Saporischschja vers la région frontalière. Les experts pensent que le commandement militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer des forces des efforts offensifs prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk.

09:14 Bilan des pertes

ici.Au moins trois personnes ont trouvé la mort suite aux frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de morts ont été signalés à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Saporischschja au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischtschuk, a rapporté qu'une résidence multifamiliale a été touchée par "une attaque de l'ennemi", entraînant un décès. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Saporischschja et Kharkiv ont annoncé des explosions dans leurs régions via Telegram et ont exhorté les citoyens à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

08:50 L'Ukraine reste vigilante : les troupes biélorusses se concentrentL'Ukraine reste vigilante alors que les troupes biélorusses se concentrent près de la frontière commune. La concentration actuelle de troupes est plus importante que les précédentes, comme l'a expliqué la correspondante de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Villes ukrainiennes secouées par des explosions ; Kyiv souffre de coupures de courantDes explosions sont signalées dans plusieurs villes ukrainiennes suite à la massive frappe aérienne russe (voir l'entrée à 07:24). Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays autour de 6h00 heure locale. Les explosions ont été entendues pour la première fois à Kyiv autour de 8h30, suivies d'autres. Selon le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, il y a des coupures de courant dans divers quartiers de la capitale et des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:24 Attaque Aérienne Intensive sur l'Ukraine par la Russie Des rapports suggèrent que l'Ukraine est actuellement confrontée à une offensive significative. Des explosions à Kyiv à ce moment précis indiquent une attaque massive de missiles et de drones russes provenant de différentes sources terrestres, aériennes et maritimes. Selon le Kyiv Post, l'expert militaire Nico Lange déclare que des missiles sont tirés depuis des navires dans la mer Noire et 11 bombardiers Tu-95. La Russie utilise également des drones et des missiles balistiques. Des explosions sont signalées dans plusieurs villes.

07:07 Commandant Tchétchène Révèle les Pertes Ukrainiennes dans le Région de Kursk La unité Achmat des forces spéciales tchétchènes, aux côtés de la 2ème brigade des forces spéciales, affirme avoir détruit deux véhicules blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger d'origine française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures. Ces informations ont été rapportées par l'agence de presse d'État russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinov. Le commandant mentionne également la destruction d'une unité de lance-grenades automatiques, un mortier et un canon. Alaudinov déclare que les forces ukrainiennes ont subi des pertes importantes et que leur avancée a été arrêtée. Il ajoute que les troupes ukrainiennes tentent d'avancer mais échouent, et qu'elles ont déjà commencé à infliger des dommages dans plusieurs zones et à libérer certains établissements.

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un Prône l'Augmentation de la Production de Drones Kamikaze Selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé au développement et à la production de plus de drones kamikaze en tant que "aspect important des préparatifs de guerre". Les drones kamikaze sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs conçus pour cibler l'ennemi. La Russie a fréquemment utilisé des drones iraniens Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. Le test de drone, selon les photos officielles, impliquait des objets blancs en forme de X volant vers des cibles ressemblant à des chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1140 Soldats Russes Réportés Eliminés en un Jour Selon les rapports militaires ukrainiens, 1140 soldats russes ont allegedly été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de militaires russes prétendument éliminés depuis le début de la guerre à 608 820. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés. Entre-temps, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont prétendument été détruits.

06:12 Ukraine Avertit Minsk Contre les Décisions Répétées L'Ukraine presse la Biélorussie de retirer ses contingents importants de troupes et d'équipement militaire de la frontière. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Biélorussie est exhortée à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine avertit la Biélorussie de ne pas prendre de "décisions tragiques" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les rapports ukrainiens, les troupes à la frontière comprennent des unités spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner, ainsi que des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie dans la région de Gomel sur la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué met également en évidence le fait que l'Ukraine "n'a jamais initié d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir".

05:46 Le Gouverneur Russe Signale des Dommages Causés par les Débris de Drones Selon le gouverneur de la région russe de Saratov, plusieurs maisons dans les villes de Saratov et d'Engels ont prétendument été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus. Tous les services de secours sont actuellement sur les lieux. Engels est connu pour abriter une base de bombardiers stratégiques en Russie.

03:52 La Défense Aérienne Signale une Attaque de Drones sur Kyiv Les rapports militaires ukrainiens suggèrent que les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. "Un drone ennemi a été identifié ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs", rapportent les autorités militaires régionales sur Telegram. Aucun dommage ni aucune victime n'ont été signalés pour l'instant.

00:19 Zelensky Condamne une "Attaque Ciblée et Calculée" Contre l'Équipe de Reuters Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l'attaque de roquettes mortelle contre l'équipe de Reuters dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk. Un employé de Reuters a été tué et deux autres blessés lorsque

