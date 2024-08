Un incendie a éclaté pendant le tournage du clip de Paris Hilton.

Pendant le tournage de son clip vidéo "Bad Bitch Academy", la sociale et musicienne Paris Hilton a été surprise par un retournement de situation inattendu. Un incendie s'est déclaré sur le plateau, la laissant dévastée. "Vraiment bouleversant", a-t-elle partagé plus tard sur Instagram Stories.

Son post Instagram présentait une photographie montrant l'intérieur de sa caravane, maintenant réduit en cendres. Malgré l'incident malheureux, Hilton, âgée de 43 ans, a voulu répandre de la positivité. "Malheureusement, un incendie s'est déclaré dans ma caravane sur le tournage de mon clip vidéo aujourd'hui", a rapporté Hilton. "Bien que cela soit déchirant, je suis reconnaissante que tout le monde soit en sécurité et je suis immensément reconnaissante pour le soutien incroyable que j'ai reçu."

Hilton a reconnu plusieurs personnes impliquées dans le projet, notamment la réalisatrice du clip vidéo Hannah Lux Davis, le membre de NSYNC Lance Bass, la chanteuse Meghan Trainor, le top model Heidi Klum et son équipe. Dans un autre post Instagram, elle a partagé une image légendée :

"Pas la scène que j'avais en tête pour le tournage du clip vidéo de 'Bad Bitch Academy'."

Klum, aux côtés de Bass et Trainor, étaient censées apparaître dans le clip vidéo de "Bad Bitch Academy", selon le post. Hilton a commenté une photo des deux sur un podium, partageant "Le spectacle doit continuer...". Cela a donné un aperçu derrière les coulisses du tournage. Klum n'a pas abordé explicitement l'incident sur son Instagram, mais elle a partagé un court clip de leur collaboration et une photo d'eux ensemble.

Perte de propriété importante

Selon le site de potins TMZ, l'incident s'est produit le 16 août à Los Angeles. Des sources non nommées ont déclaré que Hilton était sur le lieu lorsque l'incendie s'est déclaré, et aucun blessé n'a été signalé.

Cependant, des dommages importants à la propriété ont été causés. Des vêtements de créateurs, des tenues Swarovski, des bijoux, des sacs à main, des ordinateurs et d'autres objets de valeur ont reportedly été perdus dans l'incendie. La cause de l'incendie n'a pas encore été confirmée et les pompiers continuent leur enquête.

Après l'incendie sur le plateau, Paris Hilton a exprimé sa gratitude pour la sécurité de tous, déclarant "Malgré l'incident malheureux, je suis immensément reconnaissante que tout le monde soit en sécurité". Plus tard, elle a regretté la perte de propriété importante, reconnaissant "Des dommages importants à la propriété ont été causés, y compris des vêtements de créateurs, des tenues Swarovski, des bijoux, des sacs à main, des ordinateurs et d'autres objets de valeur".

Lire aussi: