Un hôtel s'effondre dans la commune de Moselle à Kröv: deux morts et plusieurs blessés

Selon les rapports, l'incident s'est produit mardi soir vers 23 heures pour des raisons inconnues. Un étage entier de l'hôtel s'est effondré, avec 14 personnes à l'intérieur du bâtiment au moment des faits. Cinq ont réussi à s'échapper indemnes, tandis que les neuf restants étaient coincés sous les décombres.

Les équipes de secours ont réussi à libérer quatre des personnes prisonnières d'ici mercredi matin. Un contact direct a été établi avec les trois restants à l'aide de mégaphones, selon le commandant de l'incident Jürgen Teusch. Les personnes étaient coincées sous les débris et étaient "probablement aussi gravement blessées". Les deux victimes ont probablement été tuées sur le coup lors de l'effondrement, a-t-il ajouté.

Teusch a souligné la complexité de l'opération de secours, déclarant que l'hôtel était à haut risque d'effondrement supplémentaire. La structure du bâtiment était comparée à un château de cartes. "Si vous tirez la carte mauvaise, ce bâtiment s'effondrera certainement", a-t-il déclaré. Les efforts pour libérer les personnes restées prisonnières se poursuivaient.

Teusch a rapporté que les plafonds de l'étage effondré étaient directement les uns sur les autres. Le sauvetage de tout survivant était considéré comme miraculeux. "Nous avons supposé que tous ceux qui étaient coincés entre eux étaient morts", a-t-il déclaré. Le sauvetage des premiers survivants, y compris un enfant de deux ans, a été émotionnellement chargé pour les équipes de secours. "Nous avons tous eu les larmes aux yeux", a-t-il déclaré.

La durée de l'opération de sauvetage pour les trois personnes restées prisonnières était initialement incertaine. Les autorités n'ont pas pu fournir d'informations initiales sur la cause de l'effondrement. Il a été signalé que des travaux de construction étaient en cours dans le bâtiment mardi. Cependant, Teusch a déclaré que le lien entre les travaux et l'effondrement était encore en cours d'enquête.

Le parquet de Trèves a ouvert une enquête sur les décès. Un rapport d'expert déterminera la cause de l'effondrement de l'hôtel, a déclaré le procureur en chef Peter Fritzen à Kröv lors d'une conférence de presse conjointe avec le commandement de l'incident. Des autopsies seront également pratiquées.

Parmi les personnes prisonnières se trouvait une famille néerlandaise. L'enfant de deux ans et la mère ont été secourus avec des blessures légères, tandis que le père est resté coincé et gravement blessé.

Le ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD), a annoncé qu'il se rendrait à Kröv mercredi pour évaluer la situation. "Mes pensées accompagnent les personnes encore coincées sous les décombres de l'hôtel effondré à Kröv sur la Moselle", a-t-il déclaré sur le service de messagerie X. Environ 250 travailleurs de secours étaient impliqués dans l'opération dangerous.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-Palatinat, Michael Ebling (SPD), a exprimé ses condoléances aux familles des défunts et remercié les nombreux travailleurs de secours. Il a également mis en évidence le danger pour les équipes de secours. "Il est nécessaire que les équipes de secours se sécurisent", a-t-il déclaré.

Les autorités ont rapporté que 21 résidents et invités d'une auberge voisine avaient également été évacués après l'incident. Initialement, les équipes de secours avaient parlé d'un total de 31 évacués.

Les membres de la famille néerlandaise ont exprimé leur gratitude envers les équipes de secours pour avoir sauvé leur enfant et leur mère. Despite the collapse, other guests and residents managed to find safe haven in nearby establishments.

