Un homme va voir une prostituée et laisse son fils dans une voiture chaude.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un passant découvre un garçon laissé dans une voiture pendant une canicule. Il alerte la police. Le garçon de trois ans est conduit à l'hôpital. Le père apparaît plus d'une heure plus tard et ment sur son itinéraire.

Un père de 33 ans a laissé son fils de trois ans dans sa voiture chaude pendant qu'il rendait visite à une prostituée. La police a trouvé le garçon, transpirant abondamment dans son siège auto à l'arrière de la voiture garée, après qu'un passant les ait alertés un lundi soir. Le garçon a ouvert la porte à la demande du passant et a été donné de l'eau avant l'arrivée des secouristes. Ils ont trouvé que le garçon avait une température corporelle élevée et des signes de déshydratation. Il a ensuite été conduit à l'hôpital. Au moment de l'incident, la température extérieure était de 26 degrés Celsius selon le service météorologique allemand.

La mère du garçon, informée à l'hôpital, a exprimé son incrédulité face aux actions de son mari, déclarant qu'elle ne s'y serait pas attendue de sa part. Le père est revenu à la voiture plus d'une heure plus tard, affirmant qu'il avait rendu visite à un ami pour emprunter de l'argent et avait perdu la notion du temps.

Les investigations ont révélé la visite à une prostituée. La police a déposé une plainte contre le père pour négligence dans l'exercice de ses responsabilités parentales et mise en danger d'autrui. Ils ont également informé le service de protection de la jeunesse.

