- Un homme tire une hache devant une salle de boisson à Francfort.

Un homme est soupçonné d'avoir sorti une hache de jet et d'avoir tenté de frapper un autre homme à la tête à l'extérieur d'une salle de boisson à Francfort-sur-le-Main. Le sexagénaire a réussi à éviter l'attaque mercredi et s'est enfui de la scène, un témoin alertant la police. Le suspect de 59 ans a été retrouvé et arrêté sans résistance dans la salle de boisson, ainsi que la récupération de la hache.

Les investigations jusqu'à présent suggèrent que les deux hommes s'étaient disputés plusieurs semaines auparavant. Le suspect est censé être allé délibérément dans la "salle de boisson régulière" du sexagénaire dans le district de Bergen-Enkheim et avoir produit soudainement l'arme qu'il avait avec lui. Il sera maintenant présenté à un juge.

