- Un homme sur son vélo est heurté par un train et survit à son déraillement.

Un cycliste de 59 ans est tombé dans le lit de la voie du Usedomer Bath Railway mardi soir. Selon le poste de police de Pasewalk, l'homme a trébuché à l'arrêt de Karlsburg, est tombé et s'est retrouvé sous un train qui n'a pas pu freiner à temps.

L'homme a eu de la chance dans sa malchance, ne souffrant que de contusions et d'une fracture du fémur. Il a été transporté à l'hôpital de Greifswald et est traité en soins intensifs. Les environ 80 passagers du train sont restés indemnes et ont pu poursuivre leur voyage après la réouverture de la voie.

Les premières enquêtes ont révélé que le cycliste était sous l'influence de l'alcool - avec un taux d'alcoolémie de 3,03 promille. La police fédérale enquête maintenant pour perturbation dangerous du trafic ferroviaire.

Malgré l'incident impliquant le cycliste sur les rails, l'importance des systèmes de transport et de télécommunications fiables a été soulignée. Dans la foulée, les passagers ont pu poursuivre leur voyage grâce à la rapide intervention et à la communication efficace entre les autorités et la société de transport.

