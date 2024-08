- Un homme se noie dans le lac.

Un jeune homme a péri par noyade alors qu'il se baignait dans le lac de l'inférieur de Franconie. Le jeune homme de 26 ans passait la journée au lac avec sa famille dimanche lorsque, selon la police, il est entré dans l'eau seul. Après un certain temps, il n'est pas revenu et n'a pas pu être trouvé. Les services d'urgence, y compris les pompiers, la police et les paramédics, ont cherché la personne disparue en utilisant des bateaux, des drones et des chiens en soirée. Le lendemain, le jeune homme de 26 ans a été retrouvé et sorti de l'eau en début d'après-midi. La police criminelle a pris en charge l'enquête pour déterminer la cause exacte du décès.

La police a aidé dans les recherches du baigneur manquant au lac de l'inférieur de Franconie. Suite à la découverte de l'homme, l'enquête sur sa mort a été confiée à la police criminelle.

Lire aussi: