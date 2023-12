Un homme sans domicile fixe acquitté dans l'affaire de l'agression d'un ancien fonctionnaire municipal de San Francisco

Garret Doty, 25 ans, a été déclaré non coupable de trois accusations d'agression et de coups et blessures à la suite d'un incident survenu au début du mois d'avril.

Garret Doty, qui n'est pas logé, était accusé d'avoir utilisé un tuyau en métal pour attaquer Don Carmignani, ancien commissaire du service des incendies de San Francisco. L'avocate de Doty, Kleigh Hathaway, avait publié une vidéo de surveillance qui, selon elle, montrait Carmignani attaquant Doty avec du spray anti-ours quelques minutes avant que Carmignani ne soit attaqué avec le tuyau.

Kleigh Hathaway a déclaré que son client n'était pas l'agresseur et qu'il se protégeait de Carmignani, qui, selon elle, avait attaqué plusieurs sans-abri, dont Doty, avec du spray anti-ours.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, Mme Hathaway a déclaré que son client "craignait pour sa vie et s'est défendu pour se protéger".

CNN a contacté l'avocat de Carmignani pour un commentaire.

Les preuves et les témoignages présentés au cours du procès ont montré que Mme Carmignani s'en est prise à son client avec du spray anti-ours et l'a menacé de le poignarder et de le tuer s'il ne déplaçait pas ses affaires dans un certain délai, a déclaré Mme Hathaway.

M. Doty a essayé de déplacer ses affaires tout en se protégeant à l'aide d'une tige métallique trouvée dans une poubelle, a déclaré M. Hathaway. L'ancien responsable des pompiers est revenu au bout de 15 minutes et a "appâté M. Doty pour qu'il s'approche avant de l'asperger à nouveau et de provoquer l'altercation qui s'en est suivie", a-t-elle expliqué en détail.

"Dès le début, il m'est apparu clairement que M. Doty agissait en légitime défense contre M. Carmignani, qui non seulement avait eu l'audace d'attaquer M. Doty avec du spray anti-ours et avait ensuite menacé de poignarder et de tuer M. Doty, mais s'était également présenté comme ne voulant pas reculer dans une bagarre qu'il avait commencée", a déclaré Mme Hathaway. "L'autodéfense peut être féroce parce que le cerveau se met en mode de survie, et cette réaction de peur est malheureusement accentuée pour les personnes non logées, comme M. Doty, qui vivent dans une exposition constante.

Le 5 avril, M. Carmignani a appelé le 911 pour signaler la présence de trois sans-abri dans un campement devant le domicile de sa mère, dans le quartier aisé de Marina, a-t-il déclaré à CNN à l'époque.

"Ce soir-là, je suis arrivé chez ma mère et j'ai demandé à ces personnes de partir", a déclaré M. Carmignani dans le communiqué d'avril. "L'incident a culminé lorsque l'un des individus a sorti un morceau de tuyau métallique et m'a frappé plusieurs fois à la tête.

M. Carmignani a ensuite été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale d'urgence, selon sa déclaration.

L'avocat de M. Doty a déclaré aux journalistes en avril que le cas de M. Doty était un cas de légitime défense, en partie parce qu'il semble y avoir un schéma répété d'une personne décrite par M. Carmignani qui aurait attaqué des sans-abri avec du spray anti-ours dans un rayon de quatre pâtés de maisons autour de son domicile entre novembre 2021 et janvier 2023, d'après les rapports de police qui lui ont été fournis par le bureau du procureur et la police.

"Dans tous ces cas, les victimes ne sont pas logées, elles sont soit endormies dans leurs tentes, soit assises sur un banc, s'occupant de leurs affaires", a déclaré Mme Hathaway à l'époque, citant des rapports de police concernant huit attaques distinctes contre des sans-abri, qui ont été inclus dans les preuves de découverte qu'elle a reçues.

À l'époque, M. Carmignani avait nié être la personne apparaissant sur les vidéos des attaques au spray anti-ours et avait affirmé n'avoir commis aucune de ces attaques.

