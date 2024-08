- Un homme rugit sur le balcon, la police répond.

Un homme de 50 ans à Hamburg-Ottensen a déclenché un incendie majeur et un incident policier en criant bruyamment depuis son balcon. Un porte-parole de la police a rapporté que l'homme criait et se comportait de manière verbalement agressive, et était suspecté de manipuler des substances inflammables. L'alarme incendie a retenti. Peu après, le quinquagénaire a été arrêté par des forces spéciales et conduit dans un commissariat de police. Personne n'a été blessé. Il devait être examiné par un médecin.

