Un homme recherché pour viol il y a 35 ans est arrêté à la suite d'une poursuite de la police de Los Angeles.

Stephen Paul Gale, 71 ans, a été arrêté après avoir conduit la police dans une course-poursuite, a déclaré Brady McCarron, porte-parole du service des marshals des États-Unis, à CNN. La poursuite a commencé juste avant 16 heures, alors que Gale roulait sur l'autoroute 405 à une vitesse modérée en respectant la plupart des signaux de circulation, selon un rapport de l'affilié CNN KABC.

Les autorités du Massachusetts ont inculpé Gale en mai pour quatre chefs d'agression sexuelle aggravée, deux chefs de kidnapping et un chef de vol à main armée, selon le communiqué de presse.

Gale est accusé d'avoir agressé sexuellement deux employées d'un magasin de vêtements à Framingham, dans le Massachusetts, situé à environ 20 miles à l'ouest de Boston, il y a presque 35 ans, selon un communiqué de presse du procureur du comté de Middlesex, Marian Ryan.

Des preuves ADN prélevées sur les lieux ont aidé les enquêteurs à identifier Gale comme suspect grâce à la généalogie génétique, ont indiqué les autorités.

La généalogie génétique est la pratique consistant à combiner des preuves ADN avec la généalogie traditionnelle pour trouver des liens biologiques entre les personnes.

"Ces preuves ADN et les résultats statistiques comparant la probabilité de parenté fournissent des motifs probables pour identifier Stephen Paul Gale et ont conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt aujourd'hui", indique le communiqué de presse de mai.

"Rien de tout cela n'a jamais quitté nos vies", a déclaré l'une des victimes à l'affilié CNN WFXT. "Cela a toujours été une partie de nous. Et il est temps que ce type soit traduit en justice et mis hors d'état de nuire."

Le 27 décembre 1989, Gale est entré dans le magasin Hit or Miss sur la route 9 et a forcé deux employées à aller à l'arrière du magasin, selon le communiqué de presse. Il a forcé l'une des victimes à vider l'argent d'un coffre-fort verrouillé, de la caisse et de son sac à main dans un sac, a indiqué le communiqué. Il a ensuite forcé la deuxième victime à verrouiller les portes du magasin avant de forcer les deux femmes à enlever leurs vêtements et de les placer dans des pièces séparées, selon le communiqué.

"Il a agressé sexuellement les deux femmes en tenant un pistolet sur leur tête. Lorsque le suspect est revenu à l'avant du magasin, les victimes se sont enfuies par la porte de secours arrière vers une maison voisine", indique le communiqué.

Les femmes, la gérante du magasin Hit or Miss, qui avait 29 ans en 1989, et une employée, qui avait 18 ans, ont parlé à l'affilié CNN WCVB.

"Il était très rasé de près. Il était très présentable. Il portait un pantalon de toile, une veste et une chemise décontractées, pas de tenue professionnelle", a déclaré la jeune femme lors d'une interview en 2021. "Il m'a fait ramper nue à quatre pattes jusqu'au bureau du fond. C'est là que l'agression a eu lieu."

"L'un des principaux souvenirs que j'ai, c'est qu'il répétait sans cesse : 'Ne me regarde pas, ne me regarde pas'", a-t-elle ajouté.

La femme de 29 ans a déclaré qu'elle avait continué à le regarder. " puis il me frappait à la tête avec le pistolet et il me rattrapait en disant : 'Ne me regarde pas, ne me regarde pas, sinon je te tue'", a-t-elle déclaré à WCVB.

Au fil des ans, sans nouvelles informations ni arrestations, les femmes ont commencé à se sentir ignorées.

"J'ai commencé avec un peu d'espoir et il a été brisé, il m'a fait tomber à un niveau très bas de déception et de sentiment d'être vraiment abandonnée et sans valeur", a déclaré l'ancienne gérante. "Cela m'a fait me sentir vraiment petite et sans importance et oubliée."

Les marshals des États-Unis du district du Massachusetts ont commencé à travailler sur l'affaire en février à la demande du département de police de Framingham, de la police de l'État du Massachusetts et du bureau du procureur du comté de Middlesex, a déclaré McCarron à CNN.

Le service des marshals des États-Unis a nommé Gale comme suspect dans l'affaire dans un X post en mai, notant qu'il était probablement en train de vivre sous plusieurs alias, notamment Stephen Pisarcik, John Rossi et Paul Costa.

Une récompense de 5 000 dollars était offerte pour des informations

Lire aussi: