Un homme prétendument motivé par un attentat du Hamas est accusé d'avoir tenté de rejoindre une organisation terroriste basée en Somalie

Karrem Nasr, 23 ans, est accusé d'avoir tenté de fournir un soutien matériel et des ressources à Al-Shabaab, une organisation terroriste étrangère basée en Somalie et désignée , a indiqué le bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York dans un communiqué de presse.

Si M. Nasr est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison, selon les autorités fédérales.

En novembre, alors qu'il se trouvait en Égypte, il a "exprimé à plusieurs reprises son désir et ses projets" de rejoindre Al-Shabaab et de "faire le djihad, y compris dans des communications avec une source confidentielle du FBI", qui se présentait comme un facilitateur pour des organisations terroristes, selon la plainte.

Nasr, citoyen américain, a déclaré dans des messages avec la source confidentielle et dans des messages en ligne qu'il "pensait à s'engager dans le djihad depuis longtemps" et qu'il était particulièrement motivé pour devenir djihadiste par l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre qui a tué au moins 1 200 Israéliens, selon les allégations de la plainte.

Il a communiqué à la source confidentielle que l'ennemi numéro un était "l'Amérique diabolique", qu'il appelait la "tête du serpent", et dans des messages publics récents sur les médias sociaux, Nasr a averti que le "djihad" arriverait "bientôt dans un endroit des États-Unis près de chez vous", et a affiché des émoji d'avion, de bombe et de feu, selon la plainte.

Damian Williams, procureur du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué que M. Nasr était "motivé par l'odieux attentat terroriste perpétré par le Hamas le 7 octobre, et qu'il se consacrait à mener un djihad violent contre l'Amérique et ses alliés". Nasr, citoyen de ce pays, s'est rendu d'Égypte au Kenya dans l'intention de rejoindre Al-Shabaab et de s'entraîner avec lui afin de pouvoir exécuter sa mission djihadiste de mort et de destruction".

M. Nasr "était prêt à tuer et à être tué pour soutenir la cause djihadiste et, selon ses propres termes, il a qualifié l'Amérique de "mal" et de "tête de serpent"", a ajouté M. Williams.

Nasr a quitté le New Jersey pour l'Égypte vers juillet 2023, selon la plainte. Il s'est envolé d'Égypte pour le Kenya le 14 décembre, où il prévoyait de se rendre en Somalie, mais il a été arrêté par les autorités kenyanes et ramené aux États-Unis le 28 décembre, selon le communiqué.

On ne sait pas si Nasr a un avocat, mais il devrait comparaître vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Source: edition.cnn.com