- Un homme poignardé - L'accusé est de nouveau en cour

Près de deux ans et demi après une beuverie mortelle à Hamburg-Lohbrügge, un homme de 42 ans comparaît à nouveau devant la justice. La cour d'assises de Hambourg l'avait acquitté en mars dernier de l'accusation de meurtre avec préméditation. Toutefois, le parquet a fait appel de ce verdict et la Cour fédérale de justice a ordonné un nouveau procès devant la cour d'assises.

L'accusé est soupçonné d'avoir poignardé son connaissance endormie dans la poitrine avec un objet inconnu, sur une profondeur d'environ sept centimètres, lors de la beuverie du 23 mars 2022. La victime, âgée de 43 ans, est décédée dans l'appartement de l'accusé. Le nouveau procès a débuté jeudi, avec la mise en place de six jours supplémentaires d'audience jusqu'au 19 septembre.

La petite amie de l'accusé est également soupçonnée

Au premier procès, la cour n'a pas pu établir de manière définitive qui était responsable de la mort de l'homme de 43 ans. Tanto l'accusé que sa petite amie étaient soupçonnés. "Malheureusement, nous ne pouvons pas déterminer si l'accusé a tué son connaissance", a déclaré le juge dans ses motifs. Cela aurait également pu être une autre femme présente.

La Cour fédérale de justice a critiqué le fait que la chambre de la cour n'avait pas correctement évalué les preuves. Elle n'avait pas examiné si l'accusé et sa petite amie, en raison de leur taille, étaient capables de porter le coup fatal. De plus, la chambre aurait dû accorder plus d'importance au fait que l'accusé avait une forte affinité pour les armes et s'était montré agressif sous l'influence de l'alcool à plusieurs reprises. Lors d'une dispute antérieure avec la victime ultérieure, il avait même eu un couteau à la main.

L'accusé a une affinité pour les armes

Le procès devant la cour d'assises a été lié à deux autres procédures. Dans l'un des cas, l'accusé devait répondre de la violation de la loi sur les armes en tirant sur des canards dans une zone verte avec un pistolet à blanc. Dans un deuxième cas, il était poursuivi pour séquestration et coups et blessures dangereux. Il est censé avoir empêché un connaissance de partir en lui tirant dessus trois fois avec un pistolet à airsoft depuis trois mètres de distance lors d'une beuverie en décembre 2020. Pour ces délits, l'accusé a été condamné à un an de prison.

Internement en psychiatrie confirmé

Comme l'homme de 42 ans représente un danger pour la sécurité publique, le juge a ordonné son internement dans un hôpital psychiatrique. Le recours de l'accusé contre cette décision est resté infructueux. L'homme d'origine russe était venu en Allemagne de Kazakhstan à l'âge de 20 ans, selon la Cour fédérale de justice.

Le pourvoi en appel du parquet contre l'acquittement de l'accusé a été

Lire aussi: