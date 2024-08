- Un homme poignarde des gens dans un refuge pour réfugiés

Un homme de 21 ans a blessé plusieurs personnes avec un couteau dans un centre d'accueil pour réfugiés à Berlin-Marzahn mardi soir. Sept personnes ont été blessées, dont une fille de 15 ans, un garde et un visiteur du centre de la rue Bitterfelder, a déclaré une porte-parole de la police mercredi. Le suspect, un homme algérien, a également été blessé et placé en détention. Le mobile de l'attaque reste inconnu.

La police a été alertée à 22h40. Le jeune homme de 21 ans aurait poignardé plusieurs personnes, certaines ayant subi des coupures. Aucun blessé grave n'a été signalé. Le garde et le visiteur blessés sont des citoyens allemands, tandis que les cinq autres blessés sont de nationalité moldave.

Un hélicoptère médicalisé a également été déployé

Les secouristes et les médecins ont soigné les victimes sur place et les ont transportées à l'hôpital. Un hélicoptère médicalisé a également été déployé, comme le montrent des photos de la scène. Les journaux "Berliner Kurier" et "B.Z." ont rapporté l'incident.

Ces derniers jours, plusieurs attaques à l'arme blanche ont eu lieu à Berlin, entraînant des blessures graves et un décès. Le nombre d'attaques à l'arme blanche et de menaces a augmenté dans les statistiques criminelles ces dernières années, les hommes et les adolescents étant les principaux auteurs.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), prévoit de durcir la législation sur les armes à feu et d'interdire certains types de couteaux. En public, les couteaux avec des lames jusqu'à six centimètres de long seraient autorisés, contre douze centimètres actuellement. Il y aurait également un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux. Les syndicats de police ont appelé à une interdiction générale de porter des couteaux en public.

Le nombre croissant d'attaques à l'arme blanche à Berlin a suscité des préoccupations, plusieurs incidents ayant entraîné des blessures graves et même des décès. Les autorités envisagent maintenant de renforcer les mesures de contrôle des couteaux, avec des propositions pour limiter la longueur des couteaux autorisés en public et interdire certains types.

