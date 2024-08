- Un homme mortellement blessé après une bagarre dans un bar à Berlin.

Un homme de 30 ans a été gravement blessé lors d'une bagarre avec deux hommes dans un bar à Berlin-Gesundbrunnen. Il a été transporté à l'hôpital et a subi une intervention chirurgicale d'urgence, selon la police. Les premières constatations suggèrent que l'homme de 30 ans a eu une altercation physique avec les deux hommes, âgés de 36 et 37 ans, ce qui a entraîné des blessures graves. Les deux hommes ont été arrêtés et les motifs de l'altercation sont actuellement inconnus.

L'incident dans le bar de Berlin-Gesundbrunnen pourrait potentiellement être classé comme une agression, compte tenu des blessures graves infligées à l'homme de 30 ans. Les deux hommes impliqués dans la bagarre ont été arrêtés en raison de la nature criminelle des événements.

