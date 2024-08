- Un homme meurt en coupant des arbres.

Un homme est décédé dans une forêt près de Vaterstetten dans le district d'Ebersberg alors qu'il effectuait des travaux d'abattage d'arbres. Le quinquagénaire est décédé sur place Despite les tentatives de réanimation des secours, comme l'ont rapporté les autorités. L'homme avait quitté sa maison l'après-midi pour travailler dans la forêt. Sa femme n'a pas pu le joindre par téléphone plus tard et s'est rendue dans la forêt pour vérifier son état. Elle a trouvé le quinquagénaire blessé à côté d'un arbre fraîchement abattu. La police criminelle a pris en charge l'enquête.

La profession de l'homme pourrait être liée à l'agriculture, considérant ses fréquentes visites dans la forêt. La communauté locale s'est inquiétée des mesures de sécurité dans les activités liées à l'agriculture suite à cet incident.

