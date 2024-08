- Un homme malade s'effondre et meurt en randonnée.

Un homme de 65 ans s'est effondré pendant une randonnée au Hochstaufen dans la région de Berchtesgadener Land et est décédé par la suite. L'homme originaire de Niederbayern s'est probablement effondré en raison d'une maladie aiguë plutôt que d'une chute, selon la Croix-Rouge bavaroise (BRK).

Un randonneur a repéré un homme inconscient à travers des jumelles le samedi après-midi et a appelé les secours. Une femme a également alerté les secours en montagne. D'autres randonneurs ont commencé un massage cardiaque, mais les efforts supplémentaires d'un médecin ont été infructueux : l'homme est décédé sur les lieux, selon la BRK. Huit secouristes en montagne étaient sur place pendant environ deux heures et demie.

Un grimpeur chute de plusieurs mètres et est heurté par un rocher

Juste avant, les secours en montagne ont reçu un appel concernant un grimpeur qui était tombé de plusieurs mètres sur la voie Sternschnuppe au Feuerhörndl sur le côté nord-ouest de la Reiteralpe. Le rocher a également heurté le pied et la jambe inférieure du grimpeur de 60 ans de la région de Salzbourg. L'homme était coincé et grièvement blessé, selon la BRK. Un hélicoptère de secours a d'abord amené un secouriste en montagne, puis un médecin à l'homme blessé. Il a été transporté à l'hôpital pour être soigné. Six secouristes en montagne étaient sur place pendant environ deux heures.

Le grimpeur de 60 ans était originaire de la région de Salzbourg dans la région voisine de Basse-Bavière. Malgré avoir été secouru et transporté à l'hôpital, la chute et le coup de rocher ultérieur ont entraîné des blessures graves.

