- Un homme ivre conduit son fils et son neveu à 170 miles à l'heure.

Ivre et accompagné de son fils et de ses deux neveux dans la voiture, un homme est soupçonné d'avoir roulé à 272 kilomètres par heure sur l'autoroute. Le trentenaire était reportedly en compagnie de son fils de huit ans et de ses neveux âgés de 16 et 23 ans à Hof lundi, selon la police. Un passant a signalé la plaque d'immatriculation du véhicule en raison de la vitesse élevée et des pneus qui crissaient.

Lorsqu'ils se sont rendus à l'adresse de l'homme, sa femme lui a demandé de rentrer chez lui. À son arrivée, le trentenaire était assis sur le siège passager, avec son neveu de 23 ans au volant. Cependant, la police a saisi une vidéo prise avec un téléphone portable montrant le trentenaire roulant à grande vitesse sur l'A9. Un test de alcoolémie a révélé qu'il avait un taux d'alcool dans le sang de 2,3 %. La police a confisqué le permis de conduire de l'homme et enquête, entre autres, pour conduite en état d'ivresse et d'autres infractions routières.

La police a confronté l'homme chez lui après avoir reçu un rapport sur un véhicule roulant à grande vitesse. Au cours de l'enquête, ils ont découvert des preuves suggérant que le trentenaire avait conduit en état d'ivresse, ce qui a entraîné une implication plus approfondie de la police.

