Un homme inculpé de crimes haineux pour avoir poignardé deux adolescentes au Grand Central Terminal de New York

Les adolescents, âgés de 14 et 16 ans, ont été attaqués dans le hall des restaurants de Grand Central lundi vers 11 h 25. Ils ont été transportés à l'hôpital Bellevue avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger, selon un porte-parole de l'autorité des transports métropolitains.

Les policiers de la MTA ont répondu à l'attaque et ont arrêté le suspect. L'homme a été arrêté au moins une douzaine de fois auparavant, la dernière fois en novembre pour possession criminelle d'une arme en raison du port d'un couteau, selon une source des forces de l'ordre.

Esteban Esono-Asue, qui se fait également appeler Steven Hutcherson, a été traduit en justice mardi pour deux chefs d'accusation de tentative de meurtre au second degré dans le cadre d'un crime de haine, deux chefs d'accusation d'agression dans le cadre d'un crime de haine, un chef d'accusation de tentative d'agression dans le cadre d'un crime de haine et deux chefs d'accusation de mise en danger du bien-être d'un enfant, selon les termes de la plainte.

L'incident a commencé dans la salle à manger de la gare lorsque l'homme s'est approché d'une employée et, après avoir été prié de partir, a dit en substance : "Je vais partir, je ne veux pas que l'homme blanc s'en prenne à vous", selon la plainte.

Une deuxième employée a déclaré qu'elle était allée donner une place à l'homme et qu'il lui avait dit en substance : "Je ne veux pas m'asseoir avec les Noirs. Je veux m'asseoir avec les crackers", indique la plainte.

Peu après s'être assis et avoir reçu de l'eau, l'homme s'est dirigé vers une table où était assise une "famille d'individus qui semblaient être blancs", selon la plainte. Il a sorti un couteau et a poignardé l'adolescent de 16 ans dans le dos et, alors que la famille tentait de s'enfuir, il a poignardé l'adolescent de 14 ans dans la jambe, selon la plainte.

L'adolescente qui a été poignardée dans le dos a subi un collapsus pulmonaire, tandis que la plus jeune a été blessée par une piqûre à la cuisse, selon la plainte. Les adolescentes sont des sœurs qui venaient d'Amérique du Sud, a rapporté WABC, la chaîne de télévision affiliée à CNN.

Le suspect a été placé en détention à la demande des procureurs, selon le bureau du procureur de Manhattan. Le bureau du procureur de Manhattan a indiqué qu'il était représenté par un avocat de la Legal Aid Society, qui s'est refusé à tout commentaire.

Plusieurs attaques très médiatisées ont eu lieu dans les gares et les métros de New York au cours des dernières années. L'année dernière, le maire Eric Adams a augmenté les patrouilles de police dans les souterrains pour tenter de lutter contre la criminalité dans le métro, dans le cadre de sa tentative d'apaiser les craintes des usagers des transports en commun.

"Chaque fois qu'il y a des incidents dans ces endroits très en vue, cela donne le sentiment que les gens ne se sentent pas en sécurité", a déclaré M. Adams au sujet de l'agression au couteau lors d'une conférence de presse mardi. "C'est la raison pour laquelle nous devons nous assurer que nous nous concentrons sur les faits, que nous procédons à l'arrestation dès que possible et que nous nous assurons que les récidivistes ne sont plus dans nos rues".

Un porte-parole du département de police de MTA a qualifié l'agression de "rare" à Grand Central.

Mark Morales de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com