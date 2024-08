Un homme est reconnu coupable d'avoir envoyé son fils de 17 ans voler et tuer le rappeur PnB Rock.

Compton, Californie (AP) — Un jury du comté de Los Angeles a déclaré mercredi un homme coupable d'avoir envoyé son fils de 17 ans tuer le rappeur PnB Rock.

Après avoir délibéré pendant environ quatre heures, les jurés ont reconnu coupable Freddie Trone, 42 ans, d'un chef d'homicide, de deux chefs de vol et d'un chef de conspiration pour commettre un vol.

Les deux parties au procès de deux semaines ont convenu que l'adolescent est entré dans le Roscoe’s Chicken and Waffles de South Los Angeles en septembre 2022 et a tiré sur la star du hip-hop de Philadelphie tout en le dépouillant de ses bijoux alors qu'il mangeait avec la mère de sa fille de 4 ans.

L'accusation a affirmé qu'il agissait sur les ordres de son père, tandis que la défense affirmait que Trone n'était qu'un complice après les faits.

Maintenant âgé de 19 ans, il a été inculpé de meurtre mais est détenu dans le système juvénile et un juge a déterminé qu'il n'était pas actuellement apte à comparaître ; les audiences sur la compétence mentale pour lui sont prévues pour plus tard ce mois-ci.

L'Associated Press ne nomme généralement pas les mineurs accusés de crimes.

Un autre homme, Tremont Jones, a été reconnu coupable mercredi de deux chefs de vol et d'un chef de conspiration. Jones n'a pas été inculpé de meurtre.

David Haas, l'avocat de Jones, a déclaré qu'il prévoyait de faire appel, tandis que Winston McKesson, l'avocat de Trone, a déclaré qu'il prévoyait de déposer une motion en faveur d'un nouveau procès.

“Il n'y avait aucune preuve que Trone a conspiré pour commettre un meurtre”, a déclaré McKesson à l'Associated Press après le verdict. “Il n'y avait aucune preuve qu'il y avait eu une conversation sur le meurtre, aucune preuve qu'il y avait eu une conversation sur une arme.”

Il a ajouté : “Il n'y a aucune preuve qu'il a donné une arme à son fils, et aucune preuve qu'il lui a dit de tirer sur ce type. La seule preuve que le jury a trouvée, c'est qu'il l'a déposé et qu'il est venu le chercher.”

PnB Rock, le rappeur de Philadelphie dont le vrai nom est Rakim Allen, était surtout connu pour son tube de 2016 “Selfish” et pour ses apparitions en featuring sur d'autres chansons d'artistes tels que YFN Lucci avec “Everyday We Lit” et Ed Sheeran avec “Cross Me” en featuring avec Chance the Rapper. Il avait 30 ans.

La défense a pris le risque rare et audacieux de mettre Trone à la barre des témoins, où il a fermement nié toute participation à l'incitation au meurtre.

“Je n'ai rien à voir avec ça”, a témoigné Trone lundi. “Je n'étais pas là. Je n'ai dit à personne de faire quoi que ce soit. Je n'ai remis d'arme à personne.”

Trone a reconnu sur la barre des témoins que les crimes étaient “odieux” et que son fils était “dangerux”.

Le procureur adjoint Timothy Richardson a saisi les deux points lors de sa plaidoirie finale, demandant : “Mais vous envoyez votre fils de 17 ans, en connaissance de ses problèmes, pour faire ça ?”

Richardson a souligné aux jurés qu'un non-tireur peut être reconnu coupable de meurtre avec préméditation lorsqu'il est un “principal participant” qui a agi avec une “indifférence reckless à la vie humaine”.

Une vidéo montrait Trone dans le parking du restaurant environ 30 minutes avant le meurtre. Trone a témoigné qu'il avait une raison d'être là car il faisait de la prospection pour sa boutique de beauté voisine.

Richardson a présenté une image de surveillance de Jones en train de faire un check à PnB Rock, dont le bras était chargé de bijoux de valeur. Les procureurs ont affirmé que Jones avait ensuite prévenu Trone de la présence du rappeur et de ses bijoux.

Jones et Trone doivent être condamnés le 27 août, a annoncé mercredi le procureur du district de Los Angeles, George Gascón.

Un troisième accusé, Shauntel Trone, a plaidé coupable d'être complice après les faits le 16 juillet 2024, a annoncé Gascón. Elle doit être condamnée le 16 janvier.

