Un homme est frappé par une nageoire de queue de baleine dans un accident de bateau.

Au large de l'Australie, un homme fait face à une situation imprévue. En mer sur son bateau, il a une rencontre étonnante avec une baleine. Grâce à une bonne étoile, le survivant de 40 ans parvient à éviter un danger plus grave.

Selon la police du Queensland, l'incident s'est produit pendant les heures matinales dans les eaux partagées du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. En présence de conducteurs de jet-ski, le bateau de l'homme a été soi-disant "chargé" par une baleine, ce qui a entraîné une collision avec sa nageoire caudale. Les témoins, notamment les conducteurs de jet-ski, ont alerté les services d'urgence à 8h43 près de la ville côtière de Coolangatta. L'homme n'a pas remarqué le danger imminent jusqu'à ce que la baleine apparaisse suddenly devant lui.

Heureusement, l'homme a perdu connaissance pendant un moment en raison de l'impact, mais il est resté dans son bateau. La police du Queensland a recommandé à tous les opérateurs de bateaux de porter des gilets de sauvetage, en insistant sur l'importance des mesures de sécurité en Australie.

L'homme a été secouru et ramené à terre par la police maritime et la recherche marine bénévole, puis admis à l'hôpital universitaire de Gold Coast. Il a subi des blessures graves au visage et à la colonne vertébrale, mais son état de santé est stable.

Répétition d'incidents récents

Selon la chaîne de télévision australienne Sky News Australia, il s'agit du deuxième accident de ce type en un mois. En juillet, deux autres hommes dans les eaux de l'ouest de l'Australie ont rencontré une baleine, entraînant des blessures graves. Un événement plus tragique s'est produit dans la baie de Botany à Sydney l'année dernière, où un bateau de 4,8 mètres a chaviré après avoir heurté une baleine. Deux personnes ont été éjectées du bateau et l'une d'elles est décédée. Des attaques par des orques sur des voiliers ont également été signalées, en particulier dans les eaux européennes.

