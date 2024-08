- Un homme est admis à l'hôpital psychiatrique.

Un homme de 55 ans qui a menacé la police avec un couteau après un accident sur l'A7 près de Neumünster et a été par la suite tiré a été admis dans un établissement psychiatrique. L'hospitalisation d'office du suspect, conformément à la "Loi pour l'assistance et la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques (PsychKG)", a été ordonnée par le tribunal, a annoncé le parquet de Kiel. Cette hospitalisation est actuellement en cours à l'hôpital Friedrich-Ebert de Neumünster sous surveillance policière. Selon les médias, l'homme aurait tenté de quitter l'hôpital. D'autres détails sur les circonstances de l'incident du lundi ne sont pas encore disponibles.

Selon les rapports de police, l'homme avait conduit à grande vitesse en zigzagant sur toutes les voies de l'A7. Les officiers dans deux voitures de police non marquées qui se trouvaient dans les environs ont tenté d'arrêter et de contrôler le conducteur de 55 ans. Le véhicule de l'homme a percuté et s'est renversé. Il est sorti de la voiture et a menacé les officiers avec un couteau. Après des ordres infructueux de lâcher le couteau et un coup de semonce en l'air, un officier a tiré dans la cuisse de l'homme.

L'incident sur l'A7 a impliqué un accident où l'homme a perdu le contrôle de son véhicule. En raison du comportement agressif de l'homme avec un couteau après l'accident, un coup de feu s'est avéré nécessaire pour le maîtriser.

