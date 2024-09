- Un homme en Pologne enferme son conjoint dans une porcherie pendant une longue période.

Un homme est suspecté de séquestrer une femme dans un porcher depuis plus de cinq ans, en la soumettant à des traitements inhumains. Selon la chaîne d'information "Polsat News", citant le parquet, l'homme de 35 ans est accusé d'actes de torture extrêmes.

Les rapports suggèrent qu'il a soumis la femme, cinq ans plus jeune que lui, à des sévices physiques et mentaux, et l'a agressée sexuellement à plusieurs reprises. Son accès à des essentiels tels que l'eau et les produits d'hygiène personnelle était sévèrement limité.

S'il est reconnu coupable, l'homme originaire du village de Gaiki, en Basse-Silésie, pourrait écoper d'une peine de prison de jusqu'à 25 ans. "Bild" avait précédemment rapporté cette information.

Alerte médicale

Un hôpital a informé les autorités, selon le procureur de Glogow rapporté à la chaîne. La femme a été admise avec une épaule disloquée, mais les médecins ont été choqués par l'ampleur de ses anciennes blessures. Selon "Polsat News", elle a accouché à l'hôpital à un moment donné, et le bébé a été adopté.

Selon le portail d'actualités local "Myglogow.pl", la femme a confié craintivement aux médecins qu'elle avait trop peur de révéler la vérité en raison de ses menaces de rendre les choses encore pires si elle parlait. L'enquête se poursuit.

Un mandat de perquisition a été délivré, et une demande de mandat d'arrêt est en cours. Selon "Myglogow.pl", la femme a rencontré l'homme en ligne en 2019. Le village de Gaiki se trouve à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Wroclaw (anciennement Breslau).

