Un homme du Tennessee arrêté pour avoir utilisé un système de travailleurs informatiques pour amasser de l'argent pour le programme d'armes de la Corée du Nord.

Matthew Isaac Knoot, 38 ans, est accusé d'avoir aidé des travailleurs nord-coréens à se faire passer pour des citoyens américains dans le cadre d'un schéma visant à obtenir un emploi dans des entreprises de technologie américaines et britanniques, et de conspirer pour blanchir de l'argent gagné par les travailleurs vers des comptes financiers liés à des individus nord-coréens et chinois, a déclaré le ministère de la Justice.

Knoot a également prétendument dirigé une "ferme d'ordinateurs portables" depuis ses résidences à Nashville, qui a donné aux Nord-Coréens l'accès aux connexions internet américaines pour faire croire qu'ils se connectaient au travail depuis les États-Unis plutôt que depuis la Chine, où ils étaient basés, selon les procureurs.

Ce schéma a trompé des entreprises de médias, de technologie et financières non nommées aux États-Unis, leur coûtant des centaines de milliers de dollars de dommages, a déclaré le département.

L'affaire de Knoot serait allegedly le dernier exemple d'un phénomène que les responsables de la sécurité nationale américaine ont essayé de contrer depuis des années : des milliers de travailleurs nord-coréens en informatique à l'étranger tentent de contourner les sanctions et d'envoyer des centaines de millions de dollars à Pyongyang chaque année.

Certains de ces travailleurs en informatique travaillent en étroite collaboration avec des hackers nord-coréens, qui sont également une source de revenus importante pour le régime, selon les experts. Environ la moitié du programme de missiles de la Corée du Nord a été financée par des cyberattaques et le vol de cryptomonnaie, a déclaré un responsable de la Maison Blanche l'an dernier.

Les travailleurs en informatique associés à Knoot ont été payés plus de 250 000 dollars pour leur travail entre environ juillet 2022 et août 2023, une grande partie de cet argent ayant été faussement rapporté à l'IRS et à l'administration de la Sécurité sociale au nom d'une autre personne dont l'identité avait été volée, a déclaré le ministère de la Justice.

CNN n'a pas pu identifier Immediately un avocat pour Knoot.

C'est la deuxième fois en trois mois qu'un Américain est inculpé pour avoir allegedly aidé à faciliter un schéma de fraude nord-coréen de grande envergure. En mai, le ministère de la Justice a inculpé une femme de l'Arizona pour avoir participé à un schéma similaire qui a aidé des travailleurs étrangers en informatique à se faire passer pour des Américains et à gagner 6,8 millions de dollars de revenus qui pourraient bénéficier au régime nord-coréen.

Les schémas d'évasion de sanctions de la Corée du Nord sont nombreux, selon les experts, et les contrer est devenu une priorité de sécurité nationale pour l'administration Biden.

Une enquête précédente de CNN a révélé que le fondateur d'une startup de cryptomonnaie basée en Californie avait involontairement payé des milliers de dollars à un ingénieur nord-coréen. L'entrepreneur n'a découvert la situation qu'après avoir été informé par le FBI, a-t-il déclaré.

Et il semble que des illustrateurs et des designers graphiques nord-coréens aient aidé à produire des travaux pour des studios d'animation américains sans que ces entreprises en soient conscientes, ont déclaré des chercheurs indépendants à CNN en avril. Les chercheurs ont découvert une quantité importante de dessins animés sur un serveur informatique ouvert sur la portion d'Internet nord-coréenne.

Les travailleurs nord-coréens en informatique jouent un "rôle important ... dans la génération de revenus mais aussi ... les opérations cyber pour le Nord", a déclaré Cynthia Kaiser, directrice adjointe du

