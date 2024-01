Un homme du Minnesota inculpé pour le vol de pantoufles de rubis du "Magicien d'Oz".

Mardi, un grand jury fédéral a inculpé Terry Jon Martin d'un chef d'accusation de vol d'une œuvre d'art majeure pour avoir prétendument volé "un objet du patrimoine culturel des soins, de la garde ou du contrôle d'un musée", selon des documents judiciaires déposés auprès du tribunal de district du Minnesota. Les pantoufles étaient évaluées à au moins 100 000 dollars, selon les documents du tribunal.

CNN a contacté M. Martin pour obtenir un commentaire. On ne sait pas s'il a actuellement un avocat attitré.

En août 2005, les autorités ont déclaré qu'un voleur s'était introduit dans le musée Judy Garland à Grand Rapids, dans le Minnesota, avant de briser une vitrine et de voler les pantoufles. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne disposaient d'aucune preuve, à l'exception d'une paillette tombée d'une des pantoufles.

L'affaire a été résolue 13 ans plus tard, lorsque les autorités ont retrouvé les pantoufles lors d'une opération d'infiltration à Minneapolis. Aucun suspect n'a été arrêté à ce moment-là.

Avant d'être volées, les pantoufles étaient assurées pour un million de dollars, mais un communiqué de presse du bureau du procureur général de l'État du Dakota du Nord estime leur valeur actuelle à 3,5 millions de dollars.

Considérées comme l'un des souvenirs les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma américain, les pantoufles rouges sont, dans le film, offertes à Dorothy par Glinda la bonne sorcière. Elles ont été créées par le designer en chef de la MGM, Gilbert Adrian, qui a teint une paire d'escarpins en rouge et l'a recouverte de paillettes.

On ignore combien de paires de pantoufles de rubis Garland a portées pendant le tournage, mais les chaussures volées font partie des quatre qui ont survécu.

Une paire a été vendue aux enchères pour 666 000 dollars en 2000, tandis qu'une autre a récemment été exposée à l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles, qui vient d'ouvrir ses portes. S'adressant à CNN l'année dernière, la conservatrice des collections du musée, Nathalie Morris, a déclaré que cette paire était "étiquetée numéro sept", ce qui signifie qu'il y a eu au moins sept paires par le passé.

Les conservateurs du Musée national d'histoire américaine ont quant à eux passé plus d'un an à essayer de trouver un moyen d'empêcher les paillettes de cette paire - composée de chaussures dépareillées marquées "#1 Judy Garland" et "#6 Judy Garland", d'après leurs étiquettes - de perdre leur éclat.

Andy Rose et Kara Devlin de CNN ont contribué à ce reportage.

