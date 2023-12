Un homme de Washington accusé d'avoir tué 4 personnes en leur faisant miroiter de l'or enfoui, selon les autorités

Richard Walter Bradley, 40 ans, a été inculpé pour la première fois de meurtre en mai 2021 dans la mort de Brandi Blake, puis au début du mois, il a été inculpé dans le meurtre d'Emilio Raul Maturin, selon des documents judiciaires.

Au début du mois, les procureurs ont déclaré dans un document judiciaire qu'ils prévoyaient d'inculper également Bradley pour meurtre dans les décès de Michael Goeman et de Vance Lakey. Depuis, deux autres accusations de meurtre ont été déposées, mais CNN n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les accusations concernant Goeman et Lakey.

Les meurtres avaient tous un "schéma commun", a écrit le procureur adjoint principal du comté de King, Thomas C. O'Ban II, dans un document d'inculpation déposé au début du mois de décembre.

"Il dit à un individu qu'il a besoin de son aide pour déterrer de l'or, l'attire dans une zone boisée, seul avec lui, l'assassine et enterre ou laisse son corps dans le parc", a écrit M. O'Ban. "Après avoir commis son meurtre, l'accusé s'empare du véhicule de la victime et de tout ce qui se trouve à l'intérieur, et il est vu au volant de ce véhicule dans les heures et les jours qui suivent la disparition de la victime.

Les autorités ont trouvé le corps enterré de Blake en mai 2021 au Game Farm Wilderness Park à Auburn, dans l'État de Washington, selon une déclaration sous serment. Un trou vide fraîchement creusé, un pic et une pelle ont également été trouvés à proximité, précise le document.

Les détectives ont également trouvé trois os de côtes d'une personne sans lien de parenté à environ 30 pieds de là, indiquent les documents. Les tests ADN effectués sur ces os correspondent à Maturin, qui a été vu pour la dernière fois en juillet 2019.

Plusieurs témoins ont déclaré à la police que Bradley avait dit aux victimes avant leur disparition qu'il avait besoin de leur aide pour trouver de l'or qu'il avait enterré dans les bois, selon l'affidavit de cause probable.

En outre, la petite amie de Maturin a déclaré à la police qu'il conduisait une BMW blanche le jour où il a été vu pour la dernière fois, et Bradley a été vu plus tard au volant d'une BMW blanche près du parc Game Farm, indique le document. De même, plusieurs témoins ont déclaré à la police que Bradley avait été vu au volant de la Ford Mustang de Blake après sa disparition, selon le document.

Les procureurs ont déclaré dans les documents judiciaires qu'ils prévoyaient également d'inculper Bradley pour meurtre dans la mort de Goeman et Lakey, dont les corps ont été retrouvés en 2021 dans une autre zone boisée d'Auburn. Deux petites pelles ont été trouvées à côté de leurs corps en décomposition, et Bradley a été vu conduisant la voiture et la moto des victimes après leur disparition, ont écrit les procureurs.

La semaine dernière, deux autres chefs d'inculpation pour meurtre ont été retenus contre Bradley, mais le bureau du procureur du comté de King n'a pas pu vérifier immédiatement si ces chefs d'inculpation étaient liés à Goeman et Lakey.

La semaine dernière, de nouvelles accusations de meurtre ont été portées contre Bradley. Bradley a été accusé de meurtre dans la mort de Goeman et Lakey, dont les corps ont été retrouvés en 2021 dans une autre zone boisée d'Auburn, selon les documents d'inculpation des procureurs. Deux petites pelles ont été trouvées à côté de leurs corps en décomposition, et Bradley a été vu en train de conduire la voiture et la moto des victimes après leur disparition, ont écrit les procureurs.

Bradley avait déjà plaidé non coupable pour le meurtre de Blake, et il a plaidé non coupable la semaine dernière pour le meurtre de Maturin, selon les documents du tribunal.

Son avocat, Peter Geisness, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Bradley a déjà été condamné pour vol, tentative de fuite, agression sur véhicule et cambriolage, entre autres, selon les documents judiciaires.

Source: edition.cnn.com