- Un homme de trente ans est grièvement blessé à la suite d'un incident de couteau.

Un individu est accusé d'avoir mis en danger une femme enceinte à Neu-Hohenschoönhausen avec un couteau et d'avoir gravement blessé un homme de 30 ans. L'auteur non identifié est censé avoir poursuivi la jeune femme de 20 ans jusqu'à sa porte d'appartement mardi après-midi, l'avoir menacée avec un couteau et avoir exigé de l'argent, selon le communiqué de la police de Berlin mercredi. Une fois que la femme a mentionné qu'elle était enceinte, le suspect est censé avoir pris la fuite sans rien prendre.

Apparemment, la femme a rapporté cet incident à un ami plus tard, qui a reconnu l'assaillant présumé dans un restaurant voisin et l'a confronté, selon le compte-rendu. Lorsque le suspect a essayé de s'enfuir, l'ami est censé l'avoir plaqué au sol. Le suspect est alors censé avoir poignardé l'homme de 30 ans avec un couteau et s'être enfui. La personne blessée a été transportée à l'hôpital. La police examine la situation pour des chefs d'accusation de tentative de vol à main armée et de coups et blessures graves.

