- Un homme de quarante ans est accusé d'avoir poignardé deux autres hommes.

Un individu de quarante ans est suspecté d'avoir blessé deux autres hommes à l'aide d'un couteau suite à une dispute à Munich. Un homme de cinquante-trois ans a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves, tandis que son fils de trente-deux ans a été laissé avec des coupures superficielles, selon un représentant de la police. L'individu de quarante ans a également subi des blessures mineures.

Dispute domestique et arrestation

Selon la description, une dispute a éclaté entre l'individu de quarante ans et l'homme de cinquante-trois ans à l'intérieur d'une propriété résidentielle dans le district de Feldmoching à Munich samedi soir. Le motif de la dispute n'a pas été précisé Initially. La situation a dégénéré, entraînant l'attaque présumée de l'individu de quarante ans contre les deux hommes avec un couteau, believed to be a compact kitchen knife.

Les forces de l'ordre ont arrêté le suspect présumé dans une pièce de la propriété résidentielle. Le couteau a été saisi. Les enquêteurs criminels examinent les accusations de coups et blessures. L'individu de quarante ans était apparemment ivre, avec un taux d'alcoolémie de 2,0. Le suspect doit être présenté à un juge pour interrogatoire. Le contexte entourant la dispute reste inconnu.

La police a été appelée sur les lieux en raison du désordre et a finalement arrêté l'individu de quarante ans pour ses actes. Les officiers enquêteurs examineront également la possibilité de porter des accusations d'agression sous l'emprise de l'alcool avec une arme mortelle.

