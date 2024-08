- Un homme de Munich tombe de 150 mètres d' une montagne et meurt.

Un homme originaire de Munich est décédé lors d'une randonnée dans les Alpes bavaroises. Le trentenaire est tombé d'environ 150 mètres tandis qu'il descendait le Brecherspitz près de Schliersee dans le district de Miesbach dimanche et a été retrouvé immobile, ont rapporté les autorités. Il est décédé sur les lieux.

Selon les rapports, le trentenaire randonnait avec six amis depuis le sommet en direction de l'Alpe de premier ordre au milieu de la journée. Il a trébuché près des câbles en acier installés et est tombé directement sur la pente sud escarpée du Brecherspitz à côté du sentier. Le service de sauvetage en montagne et l'équipage de l'hélicoptère de sauvetage n'ont pas pu secourir l'homme blessé. Les compagnons choqués du trentenaire ont été descendus dans la vallée. Les investigations sur les causes de l'accident sont en cours.

L'incident tragique s'est produit dans les Alpes bavaroises, plus précisément près de Schliersee dans le district de Miesbach. Malgré les efforts du service de sauvetage en montagne et de l'équipage de l'hélicoptère, l'homme de Munich, qui faisait de la randonnée en Bavière, n'a pas pu être sauvé.

