Un homme de l'Arkansas a visité un parc d'État avec sa petite amie. Il a ramassé le plus gros diamant découvert dans ce parc en trois ans.

Jerry Evans a visité le Crater of Diamonds State Park à Murfreesboro, Arkansas, pour la première fois avec sa petite amie au printemps dernier, a-t-il déclaré aux responsables du parc.

Evans raconte qu'environ 10 minutes après leur arrivée, il a repéré ce qui ressemblait à du verre à quelques mètres de là, au sommet d'une crête labourée, selon un communiqué de presse.

Bien qu'il ait empoché la trouvaille en forme de pyramide, il n'était pas sûr qu'il s'agisse d'un diamant, a déclaré Evans dans le communiqué.

"C'était tellement clair. Je ne savais vraiment pas", a déclaré Evans. "Nous avons tout ramassé en pensant qu'il s'agissait d'un diamant.

Le Crater of Diamonds, qui est devenu un parc d'État en 1972, est connu pour être une source de diamants provenant de leur source volcanique d'origine, selon les responsables du parc.

De retour chez lui à Lepanto, dans l'Arkansas, à environ 250 miles de là, M. Evans explique qu'il s'est demandé si le petit objet ne pouvait pas être autre chose que du verre, et qu'il l'a donc envoyé à l'Institut Gemologique d'Amérique pour qu'il l'identifie.

Cet institut californien à but non lucratif est spécialisé dans la recherche et l'éducation en matière de gemmes et de bijoux , comme l'indique son site web.

Evans a reçu une réponse de l'institut quelques semaines plus tard, lorsqu'il a été informé qu'il avait trouvé un diamant presque incolore, selon le communiqué.

"Lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire que c'était vrai, j'étais tout émoustillé", a-t-il déclaré.

Evans a ensuite contacté le parc au sujet de sa découverte. Son diamant est devenu le plus gros enregistré dans le parc depuis le Labor Day de 2020, lorsque Kevin Kinard de Maumelle, Arkansas, y a trouvé un diamant brun de 9,07 carats, selon les responsables du parc.

"Bien que je reçoive de nombreux courriels de personnes souhaitant que j'identifie quelque chose qu'elles ont trouvé ici, à ma connaissance, c'est la première fois que quelqu'un me contacte après avoir fait identifier un diamant par le GIA", a déclaré Waymon Cox, surintendant adjoint du parc d'État de Crater of Diamonds, dans le communiqué.

Les visiteurs du parc y trouvent en moyenne un à deux diamants par jour, et 798 diamants totalisant plus de 125 carats ont été enregistrés dans le parc en 2023, selon le communiqué.

Plus de 75 000 diamants ont été découverts au Crater of Diamonds depuis que les premiers diamants ont été trouvés dans la région du comté de Pike, où se trouve le parc, au début des années 1900, selon le site web du parc.

Source: edition.cnn.com