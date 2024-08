- Un homme de famille parmi les survivants de l'effondrement d'un hôtel

Le père de l'enfant de deux ans précédemment secouru a été identifié comme étant la personne secourue plus tard des ruines de l'hôtel dans la ville de Moselle de Kroev. Cela a été confirmé par Frank Hachemer, président de l'Association des pompiers d'État de Rhénanie-Palatinat.

La mère a également été secourue des décombres par les services de secours le matin. Selon les rapports de police, deux personnes sont toujours coincées, et deux autres - une femme et un homme - ont perdu la vie dans l'incident.

L'opération de secours a impliqué non seulement l'enfant de deux ans et son père, mais aussi la mère qui a été retrouvée plus tard dans les débris. Malheureusement, malgré les efforts des services de secours, deux autres individus, un homme et une femme, n'ont pas survécu à l'incident.

